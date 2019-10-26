Конгресс США получит доступ к полному докладу Мюллера

Палата представителей США получит доступ к материалам, ранее скрытым в докладе спецпрокурора Мюллера по «российскому вмешательству». Суд потребовал (.pdf) от Минюста США передать документы конгрессменам. Демократы намерены задействовать информацию из доклада спецпрокурора в процедуре импичмента Дональду Трампу.

Согласно вынесенному решению, министерство юстиции обязано предоставить юридическому комитету Палаты представителей все разделы доклада к 30 октября. Суд счел, что необходимость доступа к этим материалам «выше, чем необходимость в сохранении секретности».

Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер руководил расследованием вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Выводы и ход расследования были представлены в докладе, части которого были обнародованы в марте 2019 года. Спецпрокурор не стал выдвигать новые обвинения против главы Белого дома, но подчеркнул, что Дональд Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности после окончания президентского срока.

О результатах двухлетнего расследования — в материале “Ъ” «Роберт Мюллер не оправдал надежд».

Насколько вероятна отставка Дональда Трампа — в материале “Ъ”.