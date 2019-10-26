Замглавы «Альфа-капитала» ушел из компании после обвинений в домашнем насилии

Заместитель генерального директора управляющей компании «Альфа-капитал» Евгений Живов покинул организацию после обвинений супруги в домашнем насилии. Жена господина Живова написала пост в Facebook, в котором заявила, что муж избивал ее и детей. Ирина Живова также опубликовала фотографию после побоев и протокол.

«Управляющая компания «Альфа-Капитал» разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении»,— говорится в заявлении компании.

Евгений Живов начал работать в «Альфа-капитале» в 2010 году. В 2016-ом он вошел в состав правления управляющей компании.