Microsoft обошел Amazon и получил контракт Пентагона на $10 млрд

Пентагон заключил контракт на $10 млрд с компанией Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных. Как передает The Washington Post, Amazon, также участвовавший в тендере, считался главным претендентом на получение контракта.

«Microsoft получает контракт стоимостью $10 млрд на десять лет, если все работы будут выполнены»,— говорится в сообщении оборонного ведомства.

На проигрыш в тендере уже отреагировали в Amazon. «Детальная оценка исключительно на основе сравнимых оферт привела бы к другому исходу»,— заявили в компании (цитата по Reuters).

Кроме Amazon на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.

The Washington Post связала проигрыш Amazon с постоянной критикой со стороны президента США Дональда Трампа компании Джеффа Безоса. Как отмечает газета, весной 2019 года Amazon практически выиграл тендер, но Пентагон в последний момент передумал и решил пересмотреть сделку еще раз.

О финансовом успехе одного из главных мировых облачных провайдеров — в материале “Ъ” «Amazon стал самым дорогим брендом».