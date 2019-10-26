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12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ

Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева. В момент взрыва в самом кафе находились только сотрудники заведения.

«12 человек пострадали, один ребенок в реанимации, 17 лет, в Детской республиканской больнице»,— сказала госпожа Бухольцева. Один из пострадавших находится в коме. Пятеро отказались от госпитализации.

Как сообщили в СКР по Бурятии, работники кафе, почувствовав запах гари, сами попытались устранить утечку. По факту аварии начата доследственная проверка.

Пожар, спровоцированный взрывом, был быстро потушен. Взрывной волной разрушены внутренние перегородки, остекление и входная дверь заведения.

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