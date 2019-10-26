12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ

Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева. В момент взрыва в самом кафе находились только сотрудники заведения.

«12 человек пострадали, один ребенок в реанимации, 17 лет, в Детской республиканской больнице»,— сказала госпожа Бухольцева. Один из пострадавших находится в коме. Пятеро отказались от госпитализации.

Сегодня в 8.41 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании в кафе по улице Ленина в г.Улан-Удэ

Через две минуты на место прибыли пожарные. На момент их прибытия в здании уже произошел хлопок бытового газа. Посетителей не было.https://t.co/PceOrhGNSD pic.twitter.com/ieaHbWTtxB — ВЕСТИ-БУРЯТИЯ (@burgtrk) 26 октября 2019 г.

Как сообщили в СКР по Бурятии, работники кафе, почувствовав запах гари, сами попытались устранить утечку. По факту аварии начата доследственная проверка.

Пожар, спровоцированный взрывом, был быстро потушен. Взрывной волной разрушены внутренние перегородки, остекление и входная дверь заведения.