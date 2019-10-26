26 октября, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций. Как отметил глава Белого дома, он приостановил в 2017 году беспошлинный режим для некоторых товаров с Украины, так как был обеспокоен, как в этой стране соблюдается защита интеллектуальных прав.

«Я предпринял это, посчитав, что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности»,— обусловил восстановление соглашения президент США. Решение вступит в силу 1 ноября. Какие именно товары не будут облагаться пошлиной, в документе не уточняется.

До указа Дональда Трампа 2017 года генеральная система преференций давала возможность беспошлинного ввоза на американскую территорию более 3500 видов товаров из Украины.

Напомним, в 2017 году США приостановили действие генеральной системы торговых преференций для 155 видов украинских товаров. Тогда под действие ограничения попали некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя