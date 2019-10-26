Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций. Как отметил глава Белого дома, он приостановил в 2017 году беспошлинный режим для некоторых товаров с Украины, так как был обеспокоен, как в этой стране соблюдается защита интеллектуальных прав.

«Я предпринял это, посчитав, что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности»,— обусловил восстановление соглашения президент США. Решение вступит в силу 1 ноября. Какие именно товары не будут облагаться пошлиной, в документе не уточняется.

До указа Дональда Трампа 2017 года генеральная система преференций давала возможность беспошлинного ввоза на американскую территорию более 3500 видов товаров из Украины.

Напомним, в 2017 году США приостановили действие генеральной системы торговых преференций для 155 видов украинских товаров. Тогда под действие ограничения попали некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.