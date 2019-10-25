Защита в деле о теракте в метро не видит доказательств причастности смертника к взрыву

Адвокат Виктор Дроздов, представляющий интересы одной из обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года Шохисты Каримовой, указал на отсутствие доказательств причастности смертника Акбаржона Джалилова к взрыву. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Дроздов считает, что «молекулярно-генетическая экспертиза на анализ ДНК-профиля человека, ставшего впоследствии основанием для утверждения следствием о причастности Джалилова к взрывной деформации вагона, была произведена на основании двух образцов крови неизвестного человека, полученных сотрудником Следственного комитета от неустановленного лица, в неустановленное время». Также защитник утверждает, что останки Джалилова к материалам уголовного дела никогда не приобщались».

«Судьба Джалилова Акбаржона государственной судебной властью России не устанавливается»,— пишет Виктор Дроздов. По его мнению, главное событие в уголовном деле — взрыв 3 апреля 2017 года — судом не исследован. Следствие считает Акбаржона Джалилова исполнителем теракта. Одну бомбу, по версии обвинения, он оставил на станции метро «Площадь Восстания», а другую привел в действие на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

В четверг, 24 октября, 2-й Западный окружной военный суд (бывший Московский окружной военный суд) завершил стадию судебного следствия по делу о теракте в метро. Все одиннадцать фигурантов своей вины не признают. В понедельник, 28 октября, по делу состоятся прения сторон. Первым выступать будет государственный обвинитель.

Марина Царева