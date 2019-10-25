Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC. Сразу после освобождения она была передана иммиграционной службе для депортации в Россию.

Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия приветствует освобождение россиянки Марии Бутиной из заключения в США. «Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались»,— сказал министр.

Чем известна Мария Бутина Читать далее

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что госпожа Бутина вернется на родину 26 октября. Ее задержали в июле 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». Марию Бутину признали виновной в незаконной работе иностранным агентом. Российский МИД неоднократно заявлял протесты американским властям, называя дело «сфабрикованным».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Мария Бутина ответит за свою сговорчивость».