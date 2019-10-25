Рассмотрение банкротного иска ФНС к «Пилону» отложено до ноября

Рассмотрение иска Федеральной налоговой службы к одной из крупнейших строительных компаний Северо-Запада — ЗАО «Пилон» — отложено до 1 ноября, сообщили “Ъ-СПб” в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Причину отложения дела, рассмотрение которого было назначено на 25 октября, в суде не уточнили.

ФНС подала банкротный иск к «Пилону» в середине марта. Сумма исковых требований составляет 600 тыс. рублей. С того момента к делу присоединились десять компаний. В реестр кредиторов, согласно определению суда на 18 сентября, включено около 15 млн руб.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Пилон сдает мосты».