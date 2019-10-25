Автомобилисты стали больше тратить на штрафы

Средний платеж российских автовладельцев за нарушение ПДД за год увеличился с 496 до 531 руб., сообщается в исследовании «Яндекс.Денег». Больше всего за штрафы платят в Москве (582 руб.), Красноярске (579 руб.) и Самаре (531 руб.). А меньше всего этот показатель в Волгограде (436 руб.), Омске (449 руб.) и Нижнем Новгороде (453 руб.).

«Вероятно, жители этих городов платят по штрафам меньше, потому что активно пользуются 50-процентной скидкой в первые 20 дней после нарушения ПДД»,— говорится в исследовании.

Аналитики также выяснили, что средний чек за бензин в России составил 819 руб. Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.). А меньше на топливо тратят в Волгограде — в среднем за раз заправляются на 622 руб.

За техническое обслуживание и ремонт авто россияне отдают в среднем по 4270 руб., а на запчасти и аксессуары — 1632 руб. За услуги шиномонтажа и автомойки средний чек составил 940 руб.

В целом плата за товары для автомобилей и услуги для водителей выросла за год на 22%. Также выяснилось, что количество платежей за каршеринг выросло за год в 18 раз, за поездки на такси — в 3,5 раза.

Учитывались платежи пользователей «Яндекс.Денег» с января по октябрь 2019 и 2018 годов. В рейтинге городов по среднему чеку учитывались данные только по городам-миллионникам.

О том, чем выгоднее пользоваться — каршерингом и такси или личным автомобилем, читайте в материале “Ъ FM” «Каршеринг обещает экономию».