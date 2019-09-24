Каршеринг обещает экономию

Пользоваться каршерингом или такси выгоднее, чем личным автомобилем — правда, только если водитель проезжает меньше 20 тыс. км в год на собственной машине. К таким выводам пришли аналитики Data Insight и «Яндекса». Специалисты выяснили, что владение новой Toyota Camry обойдется почти в 650 тыс. в год при пробеге в 10 тыс. км, а использование автомобиля такого же класса, но из каршеринга — почти в 400 тыс. руб. Чуть выше выходит сумма при использовании такси. Владислав Викторов пообщался с пользователями каршеринга и узнал, верны ли расчеты аналитиков.

Всем автомобилистам хорошо известно, что траты на личный автомобиль не ограничиваются только покупкой. Но, как говорят аналитики компании Data Insight, большинство людей обращают внимание, прежде всего, на расходы на топливо. Хотя это лишь незначительная часть в общей стоимости владения автомобилем: треть суммы приходится на амортизацию, то есть на то, как сильно машина дешевеет с момента покупки. По словам партнера аналитической компании Data Insight Федора Вирина, если прибавить к этому другие расходы, даже бюджетный Hyundai Solaris обойдется в круглую сумму: «Эконом-сегмент в такси стоит чуть меньше 300 тыс. руб. в год, каршеринг — чуть больше 200 тыс. руб. в год. Полная стоимость расходов при владении собственным автомобилем для Solaris и Toyota Camry — 340 тыс. и 650 тыс. руб. в год соответственно».

229 тысяч пользователей каршеринга было в России по состоянию на декабрь 2018 года (оценка Сбербанка)

Стоит оговориться, что речь идет о расходах на машины с пробегом до 20 тыс. км в год. Если этот порог превышен, то личный автомобиль окажется выгоднее каршеринга. И все же эти расчеты вызывают вопросы. Ведь речь идет о новых автомобилях, а их первое техническое обслуживание обычно недорогое. Например, для BMW пятой серии оно составляет 15 тыс. руб. Для Toyota Camry — примерно столько же. А для Hyundai Solaris обслуживание обойдется на 5 тыс. руб. дешевле. По словам президента группы компаний Favorit Motors Владимира Попова, расходы в 340 тыс. руб. в год могут появиться только в нескольких случаях: «Первое — быть 19-летним. Второе — только получить права. Третье — иметь очень плохую кредитную историю, при этом работать таксистом и проезжать не менее 30-40 тыс. км в год, посещать регулярно все сервисы каждые полтора месяца и так далее».

Хотя на фоне стремительного дорожания парковок и их экспансии за пределы МКАД, многие думают об отказе от личного автомобиля. Конечно, за город на таких машинах не уедешь, зато выбраться с семьей в центр — без проблем. К тому же за парковку платить не надо. И в этом смысле каршеринг выгоднее, говорит заместитель главного редактора портала Motor1.com Юрий Урюков. Год назад он провел эксперимент и на 11 дней отказался от своей машины. Опыт был удачный, но навсегда пересаживаться на каршеринг он не планирует: «Это не совсем полноценная замена, потому что, несмотря на рост парка каршеринга, все равно есть множество оговорок. Это и расположение автомобилей, непостоянная их доступность рядом с домом или работой, не всегда хорошее качество автомобилей. Они могут быть и грязные, и уже уезженные, не всегда подходят по классу и по статусу человеку».

А вот москвичка Ксения уже несколько лет пользуется исключительно каршерингом. И у нее вопрос о покупке личного автомобиля даже не стоит: «Не нужно платить за парковку.

Еще одно преимущество каршеринга в том, что не нужно платить за бензин, за техническое обслуживание, страховки и прочее. Каршеринг для города абсолютно незаменимая вещь».

Однако председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин считает, что в Москве каршеринг стал настолько популярным из-за политики властей, которые всячески пытаются выдавливать автомобилистов на личном транспорте из города. Этот подход нужно изменить, говорит он: «Не надо противопоставлять. Важно все это делать дозированно, не дискриминируя альтернативные транспортные средства. Не надо выдавливать за счет одного способа другие».

Не стоит забывать и о том, что в России к личному автомобилю особое отношение. Для многих это прежде всего показатель статуса. И судя по опросу международной консалтинговой компании Arthur D. Little, больше чем для половины россиян собственная машина по-прежнему очень важна. По данным столичных властей, за первое полугодие 2019 года пользователи каршеринга совершили 21 млн поездок. Это в три с половиной раза больше чем за тот же период годом ранее.