Прокуратура завела 12 административных дел по событиям на участках в МО «Морские ворота»

Как стало известно “Ъ-СПб” прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга возбудила 12 административных дел по трем статьям КоАП в связи с событиями на четырех избирательных участках в муниципальном округе «Морские ворота».

Заявление (имеется в распоряжении редакции) подал член ТИК №3 с правом совещательного голоса Глеб Чипига. Он указал, что в день голосования, 8 сентября, члены УИКов №588, 589, 590 и 591 допускали грубые нарушения.

В частности, на УИК № 588 не вносились данные в увеличенную форму протокола, подсчет и гашение бюллетеней на губернаторских выборах происходили одновременно с работой с книгой избирателей. Лица, имеющие право на ознакомление со списком избирателей, не смогли этого сделать, ввиду препятствий ряда членов УИК, далее был перерыв, в нарушение закона, требования продолжить работу игнорировались. Члену УИК с правом решающего голоса Наталии Задонской не давали удостовериться в правильности подсчета голосов, а также не позволили приложить особое мнение при подписании протокола об итогах голосования.

Кроме того, господину Чипиге, а также ЧПРГ из ИКМО «Морские ворота» не давали попасть в помещение УИК №588, в связи с чем они вызвали полицию (имеется запись в КУСП). После подсчета голосов не было произведено суммирование в помещении для подсчета. Протоколы были унесены в другое помещение. Далее, вместо того, чтобы передать документацию в ИКМО «Морские ворота» комиссия отвезла ее в ТИК №7, предварительно не поместив ее в мешки или коробки, при этом участок находится в ведении ТИК №3. Также в ТИК №7 не допускали ЧПРГ УИК №588.

На участке № 589, как сообщил прокуратуре Глеб Чипига, подсчет голосов начался с часовой задержкой после окончания голосования, а члены УИК неоднократно покидали помещение после начала подсчета. Кроме того, до завершения подсчета голосов по выборам губернатора ряд членов УИК поставили подписи в протоколе. Также имели место попытки ограничить обзор за подсчетом голосов, недопуск ЧПРГ и ЧПСГ ТИК №3 на участок, незаконный перерыв, неупаковка документации и игнорирование обязанности отвезти ее в ИКМО. По округу №89 избирались два человека с фамилией Привалов, при этом, как отмечено в заявлении, председатель УИКа не всегда называл имя кандидата.

На УИКе № 590 во время подсчета бюллетеней на губернаторских выборах были препятствия визуальному контролю над подсчетом голосов. Кроме того, имел место незаконный перерыв, а также не проводилось итогового заседания, протокол об итогах голосования не был заполнен и подписан, как и на других участках МО «Морские ворота». Избирательная документация не была упакована и длительное время находилась без контроля.

На последнем УИКе, где господин Чипига зафиксировал нарушения, №591, также не проводилось итоговое заседание, бюллетени не были упакованы, второй протокол не демонстрировался находящимся на участке гражданам, а также документы не отвозились в ИКМО.

Глеб Чипига сообщил “Ъ-СПб”, что наблюдатели и члены комиссии не видели подписания протоколов ни на одном из участков, а следовательно они не могут быть уверены в том, что вносились корректные данные. Он попросил у прокуратуры опросить людей, находившихся на участке, а также затребовать видеозаписи, чтобы подтвердить свои показания.

В настоящий момент по сообщенным членом ТИК сведениям проводится проверка (ответ прокуратуры имеется в распоряжении редакции). Возбуждены административные дела по ст. 5.6 КоАП (нарушение прав члена избирательной комиссии), 5.24 КоАП (нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов выборов) и 5.25 КоАП (непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов).

Олег Дилимбетов