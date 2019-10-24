Русская семья выпишет дворецкого из сериала

Российская семья в Великобритании ищет личного дворецкого, который должен будет вести себя как герой сериала «Дживс и Вустер». Помимо этого необычного условия, кандидат должен подойти клиенту по знаку зодиака, обязан говорить на трех языках и ладить с детьми. Объявление было размещено на сайте Jobs in Childcare. Что еще могут требовать от батлера? И есть ли спрос на таких личных дворецких в России?

Будущий батлер обеспеченных выходцев из России должен любить сериал «Дживс и Вустер» так же, как и его работодатели, или как минимум знать все про личного слугу Вустера. Авторы объявления называют героя Хью Лори примером того, чего они ждут от батлера. Кроме того, поклонники сериала требуют, чтобы «их Дживс» говорил на русском языке, и дополнительно владел английским и французским. Это важно, потому что семья живет на четыре страны: Россию, Великобританию, Италию и Францию. Опыт работы в Соединенном Королевстве обязателен. Батлер должен знать лучшие рестораны в Лондоне и на юге Франции и быть готовым сопровождать своих начальников на обедах и ужинах.

Дворецкий должен управлять домом, находить общий язык с детьми и разбираться в разных сферах: гастрономии, технологиях, географии, кино и сериалах. Ему понадобятся и дипломатические навыки, поскольку работодатели ждут, что он будет решать проблемы в школе, ходить по магазинах или связываться с салонами красоты. Еще лучше, если по знаку зодиака соикатель будет Стрельцом, Девой, Водолеем, Козерогом или Львом. Такими требованиями к батлерам рекрутеров уже не удивишь, говорит основатель компании «Домашняя история» Наталья Каменская: «Разговаривать на трех языках – это стандартное требование, хотя родиться под определенным знаком зодиака, на мой взгляд, это уже достаточно сомнительный критерий. Тем не менее у нас были случаи, когда выбирали горничную или няню после того, как астролог одобрял кандидата, но через какое-то время он прекращал работу по совершенно иным причинам.

Это странные требования, которые очень сильно сужают возможность выбор».

Платить личному дворецкому обещают щедро — 5,5 тыс. фунтов в месяц — это почти полмиллиона рублей. К слову, для позиции батлера — это не предел. Недавно компания Capital Group искала личного дворецкого с ежемесячной зарплатой в 1 млн руб. Правда, там требования были еще более экзотическими: знание китайского, сертификат сомелье и опыт работы с послами, президентами, арабскими шейхами и голливудскими звездами. А среди обязанностей — покупка сигар, уход за антиквариатом и подбор школ для детей. Но в целом в России спрос на батлеров невысокий, говорит директор по маркетингу и развитию консьерж-клуба Quintessentially Russia Кирилл Рябков. По его словам, состоятельные люди чаще ищут себе личных ассистентов, которые выполняют почти те же обязанности: «В России слово “батлер” редко употребляется. Хороший персональный ассистент в Москве стоит от 250 тыс. руб. в месяц. Это могут быть люди с большой базой данных, которые работали топ-менеджерами или в сфере коммуникаций. Поскольку предлагаются высокие заработные платы, они готовы перейти на данную позицию. Я думаю, что у 75% состоятельных людей есть такие помощники, в том числе и иностранцы, например, граждане Соединенного Королевства, США или Швейцарии».

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Семье из России, похоже, предстоит бороться за идеального кандидата с Букингемским дворцом. На днях резиденция британской королевы опубликовала вакансию батлера. Правда, его зарплата будет в три раза ниже, чем предлагают россияне, — всего 1,7 тыс. фунтов в месяц.

В мае портал Rabota.ru назвал профессию батлера одной из самых высокооплачиваемых в России. Там подсчитали, что кандидаты на эту должность могут претендовать на зарплату 200-500 тыс. руб. в месяц.