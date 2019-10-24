Песков: о возможном преемнике Путина сейчас никто не думает

В Кремле «никто не думает» о преемнике президента России Владимира Путина, потому что до президентских выборов еще далеко, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление телеведущего Дмитрия Киселева, который сказал, что господин Путин находится в постоянном поиске возможного преемника.

«До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой»,— сказал Дмитрий Песков.

Летом 2019 года Владимир Путин сказал, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года. Он считает, что решающий голос остается за избирателем.