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Песков: о возможном преемнике Путина сейчас никто не думает

В Кремле «никто не думает» о преемнике президента России Владимира Путина, потому что до президентских выборов еще далеко, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление телеведущего Дмитрия Киселева, который сказал, что господин Путин находится в постоянном поиске возможного преемника.

«До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой»,— сказал Дмитрий Песков.

Летом 2019 года Владимир Путин сказал, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года. Он считает, что решающий голос остается за избирателем.

Владимир Путин стал президентом России в четвертый раз в 2018 году. Его полномочия истекают в 2024 году. По Конституции он не может занимать пост президента более двух сроков подряд.

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