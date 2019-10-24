«Левада-центр»: россияне доверяют армии, а не доверяют крупному бизнесу

Опрос «Левада-центра» показал, что большинство россиян считают, что армия заслуживает наибольшего доверия, наименьшего — крупный бизнес и политические партии страны .

Согласно исследованию, большинство опрошенных полагают, что доверять стоит:

армии;

президенту;

ФСБ и спецслужбам;

церкви;

российским благотворительным организациям.

При этом по сравнению с прошлым годом уровень доверия как к армии, так и президенту снизился.

Не доверяют респонденты:

крупному российскому бизнесу;

Государственной думе;

правительству;

политическим партиям;

банкам;

печати, радио и телевидению.

Напомним, по данным одного из последних опросов «Левада-центра», 24% россиян не доверяют ни одному из политиков, в том числе президенту России Владимиру Путину.

О том, что может помочь вернуть утраченное доверие,— в материале “Ъ” «И некому веру отдать».