Эксперты заявили о неизбежности роста пенсионного возраста

Корректировка возраста выхода на пенсию является общей тенденцией, подобные решения необходимы, чтобы избежать в будущем столкновения с айсбергом более значительных проблем, заявил в интервью «РИА Новости» директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения Доминик Ла Салль. По его оценке, «изменения в системах необходимы и неизбежны, потому что увеличивается продолжительность жизни».

«Это, в общем-то, математическая история. Это необходимо, чтобы обеспечить жизнеспособность систем, а не для того, чтобы сэкономить»,— сказал господин Ла Салль на полях прошедшего в Брюсселе Всемирного форума соцобеспечения. «Пока будет увеличиваться продолжительность жизни, будут и корректировки»,— сказал он.

Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше, если у них нет возможности трудоустроиться. Чтобы получить выплату досрочно, необходимо взять справку в центре занятости. На 1 июля число людей, у которых нет возможности трудоустроиться, составляло 23,5 тыс.

Осенью 2018 года был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Документ также предусматривает индексацию страховых пенсий в стране с 2019 года в среднем на 1 тыс. руб. в год, но речь идет только о неработающих пенсионерах.

О пенсионной реформе — в материале “Ъ” «Пенсионная реформа прошла решающее чтение».