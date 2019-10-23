Госдума в первом чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Госдума в первом чтении поддержала проект бюджета на 2020–2022 годы. Планируется, что все три года бюджет будет профицитным. Второе чтение запланировано на 19 ноября, поправки к проекту необходимо подать до 4 ноября.

Правительству рекомендовано подготовить ко второму чтению предложения по стимулированию инвестпроектов в регионах, в частности, за счет частичного погашения долгов по бюджетным кредитам. Также депутаты рекомендуют проработать вопросы развития сельских территорий, обеспечения жильем детей-сирот, поддержки издания социально значимой книжной продукции, а также обеспечения регионов школьными автобусами, автомобилями скорой помощи, коммунальной техникой.

Напомним, правительство внесло проект бюджета в нижнюю палату парламента 30 сентября. Согласно документу, в 2020 году ожидаются доходы в размере 20,38 трлн руб. В 2021 году доходы увеличатся до 21,25 трлн руб., а в 2022 году — до 22,06 трлн руб. Профицит бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП. Он увеличится до 1,1% в 2021 году и уменьшится до 0,8% к 2022 году. По макропрогнозу инфляция будет на уровне 3% в следующем году.

О том, сколько в бюджете заложено денег на исполнение послания президента, читайте в публикации “Ъ” «Послания президента вписали в бюджет».