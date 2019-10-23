«Форрест Гамп» добежит до российских кинотеатров

Фильм «Форрест Гамп» впервые покажут в России на большом экране. Прокат картины режиссера Роберта Земекиса стартует в кинотеатрах в феврале следующего года. Показы запланированы более чем в 60 городах страны. Тренд на возвращение классики в кинотеатры наметился несколько лет назад. На прошлой неделе в прокат вышел фильм «Матрица» сестер Вачовски, а с 24 октября в кино начнут показывать легендарный «Побег из Шоушенка». Насколько это популярно и почему? Расскажут Александр Рассохин и Елена Иванова.

«Беги, Форрест, беги» — пожалуй, самая известная фраза, благодаря которой сразу вспоминается история о слабоумном человеке с необычной судьбой. Известный футболист, военный, миллиардер — все это Форрест Гамп, который, несмотря на все испытания, смог остаться искренним и простым человеком. В следующем году картине Роберта Земекиса исполнится 26 лет, ее считают классикой. Хотя в 1994 году такого успеха не ожидали даже сами продюсеры — лента получила шесть «Оскаров», в том числе как «Лучший фильм», и собрала вторую по величине мировую кассу за этот год — больше $670 млн.

Несмотря на мировой успех, в середине 90-х лента про Форреста Гампа до России так и не доехала. Как и многие знаковые фильмы тех лет, например, «Криминальное чтиво». Дело в том, что киноиндустрия была развита слабо. Десять лет назад картина Земекиса вышла на DVD, также были единичные показы в кинотеатрах. В феврале 2020 года, как планируется, «Форрест Гамп» выйдет в прокат по всей России. Интерес к фильму по-прежнему высокий, рассказал руководитель компании-прокатчика «Иноекино» Алексей Бажин: «Этот фильм не устарел. Пару лет назад мы его уже показывали в Москве и Петербурге. И когда мы сами посмотрели его на большом экране, убедились, что это, конечно, разноплановое и достаточно эпичное кино. История похождения дурака в русской традиции очень сильно закреплена».

Сейчас кинотеатры все активнее берут для показа проверенные кинохиты, говорят игроки рынка. И они, кстати, попадают в списки лидеров бокс-офиса. Самым успешным релизом компании «Иноекино», например, оказался «Бойцовский клуб», который вышел в повторный прокат летом. Он собрал больше 20 млн руб. Это бизнес хоть и нишевый, но прибыльный. Так можно привлечь в кино людей, которые давно перестали туда ходить, говорит гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев: «Для кинотеатра в любом случае это, прежде всего, имиджевая история. Прокатчик может доказать, что он, по сравнению с конкурентами, является в чем-то особенным.

И благодаря подобным проектам есть возможность привлечь подчас и ту аудиторию, которая, как правило, не ходит смотреть новые фильмы.

А это сейчас очень важная задача в рамках оттока зрителей из-за появления онлайн-платформ».

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«Форрест Гамп» выйдет на экраны 13 февраля в канун Дня всех влюбленных. Соперники за внимание зрителя у него сильные: в кинотеатрах появятся криминальная комедия Гая Ритчи «Джентльмены» и российская мелодрама «Лед 2» Жоры Крыжовникова. Впрочем, вряд ли аудитория фильмов будет сильно пересекаться.

Профильный сайт IMDB поставил «Форреста Гампа» на 12 место в списке лучших фильмов всех времен.