Депутаты Гордумы Ижевска согласовали предельное повышение тарифов на «коммуналку». Так, с июля 2020 года на 30% могут повысить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Максимальный рост комплекса коммунальных услуг для горожан составит порядка 12%. По словам главы города Олега Бекмеметьева, такое «непопулярное решение» обусловлено необходимостью повышения качества услуг. Также оно связано с реализацией концессионного соглашения по теплоснабжению и необходимостью инвестиционной программы МУП «Ижводоканал». Однако некоторые депутаты считают, что развитие этого предприятия не перешло бы на плечи потребителей, если бы правительство региона «реально помогало в финансировании МУПа».

Решение о максимальных коэффициентах приняли депутаты Гордумы на сессии 26 сентября. Изменения поддержали 22 парламентария, четверо выступили против, четверо воздержались. Так, с июля 2020 года на 30% могут повысить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Стоимость одного кубометра воды может вырасти на 5,99 руб., канализация — на 4,33 руб. В целом платежи ЖКХ могут вырасти на 12,13%.

По словам главы города Олега Бекмеметьева, такое «непопулярное решение» обусловлено необходимостью повышения качества предоставляемых услуг. Также оно связано с реализацией концессионного соглашения по теплоснабжению и необходимостью инвестиционной программы МУП «Ижводоканал». «Неповышение до экономически обоснованного тарифа со временем приведет к тому, что предприятие просто будет не в состоянии платить по своим обязательствам. Это означает, что любой из контрагентов, написав заявление даже за долг в 10 тыс. руб., может предъявить иск о присвоении нашему муниципальному предприятию, которое является стратегическим с точки зрения жизнеобеспечения города, статуса банкрота со всеми вытекающими последствиями. Потерять сети водоснабжения и водоотведения за бесценок, подарив их, извините меня за непарламентский термин, “дяде” — вот это стратегическая ошибка, точно недопустимая»,— пояснил господин Бекмеметьев.

По его словам, в городе 1,07 тыс. км водоснабжения и 713 км канализации, большая часть сетей сильно изношена. «У нас за год по 872 аварийных случая. Мы меняем сегодня по 7 км сетей в год, вы можете подсчитать, сколько нам потребуется времени на замену. Городу нужно менять не менее 30 км сетей в год, это минимум. Здесь нужно говорить о серьезной инвестиционной программе, и она у водоканала есть»,— подчеркнул глава Ижевска.

Напомним, ранее первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин пояснял, почему в Ижевске до сих пор не реализован проект концессии Ижводоканала. Он отмечал, что власти республики хотят выгодно для региона и его жителей привлечь инвестора для модернизации изношенных на 70% сетей по схеме государственно-частного партнерства. Переговоры с потенциальными инвесторами уже проводились, вложения оценили в 10 млрд руб. Однако эксперты высказывали сомнения в том, что заявленной суммы хватит на модернизацию сетей по всему городу.

Министр строительства и ЖКХ Удмуртии Дмитрий Сурнин отметил, что в случае концессионного соглашения для Ижводоканала рост тарифов был бы существенно выше. По его словам, в рамках инвестиционной программы предполагаются вложения в размере 10,3 млрд руб. «Конечно, мы могли бы ничего не делать и дальше наблюдать за тем, как деградирует “коммуналка”, в ожидании федеральных средств. Кстати, федерация нам выделяет деньги только на строительство, а нам необходимо модернизировать существующую инфраструктуру»,— отметил министр.

По его словам, после роста тарифов оплата по типовой платежке для семьи из трех человек вырастет на 314 руб., из них 107 руб. за воду и водоотведение. «Конечно, и это утяжелит семейный бюджет, но иначе в скором времени нас может ожидать коммунальный коллапс, выход из которого будет еще дороже для города»,— заявил господин Сурнин.

Кроме того, глава Ижевска отмечал, что для развития сети необходимо избавляться от хлора. По словам директор МУП «Ижводоканал» Владислава Катаева, в следующем году предприятие планирует подготовить проект по переходу от жидкого хлора на электролизный. «Это требования антитеррора по линии ФСБ и МВД, потому что на сегодняшний день у нас поставка хлора в контейнерах. Один контейнер — это 1 тыс. тонн хлора. Это больше, чем немцы применяли во время Первой мировой войны. У нас на сегодняшний день эти склады размещены в центре города»,— Владислав Катаев (сумма необходимых инвестиций составит порядка 250 млн рублей.— «Ъ»).

Депутат Гордумы Ижевска Вадим Глухов, выступивший против предельного повышения тарифов, отметил, что раньше правительство Удмуртии помогало городу в финансировании Ижводоканала. «В последние годы правительство фактически не дало ни рубля. На последних депутатских слушаниях нам было сказано, что правительство нам может только дать совет, как МУП “Ижводоканал” может поучаствовать в каких-то федеральных программах, и только. Если бы правительство Удмуртии реально помогало в финансировании МУП “Ижводоканал”, то не надо было бы поднимать тариф на водопотребление и водоотведение горожанам на 30%. Получается так, что развитие предприятия теперь переложено на плечи потребителей. Кроме того, сам указ главы об установлении предельных индексов поступил только в день сессии Городской думы»,— отметил депутат.

Промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов отметил, что повышение тарифов создаст лишнюю финансовую проблему для горожан. «Если же удастся привлечь концессионера для Ижводоканала, то от него можно было бы требовать реализации программы по модернизации сетей при условии стабильности тарифов»,— считает эксперт.

Оксана Мымрина