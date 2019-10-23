Минстрой одобрил Ленобласти федеральное софинансирование программы «Стимул» на 2020 год

Правительство РФ выделило Ленинградской области из федерального бюджета средства в размере 1,3 млрд рублей на софинансирование объектов образования в рамках программы «Стимул» на 2020 год. Речь идет в общей сложности о девяти объектах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С учетом областных и местных средств 1,957 млрд руб. будет направлено на строительство шести школ на 5015 мест и трех детских садов на 845 мест. Доля федерального участия составит 67%. Школу на 550 мест в Новогорелово и детский сад на 295 мест в Кудрово уже начали строить. Остальные объекты, включая образовательные учреждения в Новогорелово, Кудрово, Янино, Сертолово, Мурино и Буграх, начнут возводить со следующего года. Также в 2020 году на территории Ленобласти планируется ввести в эксплуатацию еще 14 объектов образования.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на реновацию детсадов в Ленобласти в 2020 году намерены потратить 336 млн руб.