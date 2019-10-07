На реновацию детсадов в Ленобласти в 2020 году потратят 336 млн рублей

В Ленинградской области в 2020 году на реновацию детских садов планируется потратить 336 млн рублей. Реновация позволит расширить существующие площади социальных учреждений и сократить очередь в детсады.

Как сообщили в пресс-службе региона, решение о реновации детских садов было принято после успешной реализации программы реновации школ. Программа обновления школ в области реализуется с 2015 года. За эти годы из средств областного бюджета было потрачено 2,2 млрд рублей.

В 2019 году реновация проводилась в 16 школах на территории 12 муниципальных образований. На эти цели из бюджета выделено 863,9 млн. руб.