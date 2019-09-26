Hotel, но не смог

Как стало известно “Ъ-Юг”, известный ростовский предприниматель Игорь Горин и «Группа Агроком» Ивана Саввиди договорились о мировом соглашении по его долгам перед группой на 3,7 млрд руб. Согласно условиям соглашения, задолженность урегулируют через многоступенчатую сделку, в основе которой будут взаимозачеты. При этом схема предполагает использование доли господина Горина в компании-операторе строительства пятизвездочного отеля Hyatt в Ростове. В результате «Группа Агроком» сконцентрирует у себя 100% этого проекта.



В арбитражный суд Ростовской области поступило заявление об утверждении мирового соглашения между Игорем Гориным и его кредиторами. Заявление подано финансовым управляющим предпринимателя в рамках дела о его банкротстве (информация об этом опубликована в картотеке суда). Управляющий обратился в арбитражный суд на основании соответствующего решения собрания кредиторов господина Горина, одобрившего проект соглашения 10 сентября. Собрание созывалось по требованию крупнейшего кредитора Игоря Горина — ООО «Агроком холдинг» (структура «Группы Агроком» Ивана Саввиди). Согласно представленному в суд варианту мирового соглашения, господин Горин должен будет погасить задолженность перед «Агроком холдингом» в течение двух месяцев. Рассмотрение заявления назначено на 15 октября.

Как следует из материалов арбитражного дела о банкротстве Игоря Горина, его задолженность перед «Агроком холдингом» составляет порядка 3,7 млрд руб. Напомним, обязательства перед фирмой Ивана Саввиди возникли после того, как она выкупила долги компании «МКЦ-Росевродевелопмент» у нескольких банков. Господин Горин — совладелец этой компании, он лично поручался по выданным ей кредитам, которые впоследствии стали «проблемными». ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» является оператором строительства пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове.

Генеральный директор ООО «Группа Агроком» Сергей Сапотницкий сообщил “Ъ-Юг”, что погашение задолженности Игоря Горина в рамках предложенного мирового соглашения будет многоступенчатой сделкой с участием нескольких юридических лиц, а основой сделки станут взаимозачеты. Подробнее топ-менеджер говорить не стал, сославшись на сложность плана реализации соглашения. По словам Сергея Сапотницкого, в схеме расчетов будет использована в том числе доля господина Горина в ООО «МКЦ-Росевродевелопмент». «В результате мирового соглашения группа консолидирует у себя 100% долей в этой компании»,— отметил топ-менеджер.

Сейчас «Группа Агроком» имеет 44,5% в уставном капитале «МКЦ-Росевродевелопмент» через подконтрольное ей ООО «Феретти».

В реестр требований кредиторов господина Горина также включено еще несколько юрлиц, а также бывшая супруга предпринимателя Наталья Горина. Суммарно их требования не превышают 30 млн руб. Предложенное мировое соглашение предполагает, что Игорь Горин погасит задолженность перед ними до конца года.

Напомним, Игорь Горин и его партнер по бизнесу Андрей Демишин в 2006 году основали ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» под проект строительства пятизвездочного отеля Hyatt. Проект финансировался несколькими банками, крупнейшим кредитором был Внешэкономбанк (в 2013 году он предоставил компании кредитную линию на 3,1 млрд руб.). В 2016 году у предпринимателей возникли проблемы с обслуживанием кредитов, и проект был фактически заморожен. В мае 2017 года Андрей Горин и Андрей Демишин уступили 44,5%-ную долю в ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» известному бизнесмену Вадиму Варшавскому. Предполагалось, что он станет соинвестором, однако спустя несколько месяцев у господина Варшавского возникли разногласия с основателями проекта, в связи с чем он вышел из него, перепродав свою долю в ООО структурам «Группы Агроком» (это случилось в феврале 2018 года). После этого группа выкупила долги «МКЦ-Росевродевелопмент» у банков и заявила требования к Игорю Горину в рамках дела о его банкротстве.

Процедура банкротства в отношении предпринимателя (реструктуризация долга) была открыта в феврале 2018 года по заявлению одного из банков-кредиторов.

В апреле «Группа Агроком» возобновила строительство отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza.

Вадим Водолазов