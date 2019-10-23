Ольга Глацких откроет детскую школу гимнастики в Ревде

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области, замдиректора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) Ольга Глацких открывает в Ревде филиал своей школы художественной гимнастики.

«В сентябре я открыла такую школу в Екатеринбурге и подумала, почему бы не распространить эту хорошую практику в те муниципалитеты, где нет художественной гимнастики. У нас в Свердловской области не так много городов, где присутствуют подобные школы — их около десяти. И, конечно же, есть возможность развиваться, потому что у нас очень большая территория, большая область. Одним из первых муниципалитетов будет Ревда. Уже сейчас мы объявляем набор детей в нашу спортивную школу по художественной гимнастике», — цитирует госпожу Глацких портал «Ревда-новости».

Заниматься в гимназии смогут дети от 3 до 8 лет. Занятия будут стоить 1,5 тыс. в месяц. Но место, где будет расположена гимназия пока не определено.

Напомним, осенью прошлого года Ольга Глацких оказалась в центре федерального скандала после того, как в интернете распространили видео с ее встречи со школьниками Кировграда, на которой, отвечая на вопрос о финансировании молодежных проектов, чиновница заявила, что «государство вам ничего не должно», потому что «не просило вас рожать». Высказывание вызвало широкий общественный резонанс. В конце декабря 2018 года Ольга Глацких подала заявление об отставке.

Подробнее об отставке чиновницы — в материале ”Ъ-Урал” «Ольга Глацких ничего не должна госслужбе»