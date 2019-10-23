Зеленский считает, что все преграды для встречи в нормандском формате устранены

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что Киев выполнил свою часть для возобновления работы «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) и рассчитывает на проведение встречи ее лидеров в ближайшее время. В Москве же изменений, которые бы способствовали подготовке саммита, не увидели.

«Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены»,— цитирует господина Зеленского его пресс-служба. Президенты сошлись во мнении, что нормандский формат на сегодняшний день является ключевым моментом в деле прекращения «агрессии против Украины».

Также господа Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию в Донбассе. «Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины»,— обратился господин Зеленский к президенту Германии, пригласив его на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал «РИА Новости», что сейчас Москва не видит каких-либо изменений в ситуации со стороны Киева, способствующей подготовке саммита «нормандской четверки». По его словам, противоречивое отношение украинской стороны к «формуле Штайнмайера» по-прежнему имеет место, кроме того, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское.

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» и разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже. Несколько попыток разведения войск не увенчалось успехом.

О причинах провала договоренностей — в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».