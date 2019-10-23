Адвокат Бориса Дубровского заявил о прекращении уголовного преследования экс-губернатора

Следственный департамент Министерства внутренних дел отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил адвокат бывшего руководителя региона Рустам Курмаев. Причину отмены представитель защиты не назвал.

Уголовное дело в отношении господина Дубровского возбудили по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Поводом для расследования стали материалы Федеральной антимонопольной службы: правоохранители посчитали, что бывший губернатор нарушил закон при заключении региональных госконтрактов. Информация о появлении дела появилась 11 октября, упоминалось, что речь идет о нанесении государству ущерба в 20 млрд руб. Факт расследования позднее подтверждали в ФАС, сам же Борис Дубровский в интервью назвал информацию об уголовном деле «фейковой».