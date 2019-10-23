Минздрав допустил возможность дистанционной продажи лекарств по рецептам

Дистанционная продажа рецептурных лекарств возможна, заявила «РИА Новости» директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина. «Если эта процедура у нас будет запущена качественно и мы не увидим злоупотреблений, потому что риски, безусловно, есть, и международная практика это подтверждает, то, конечно же, это следующий этап — будет возможность именно онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту»,— сообщила она.

Она напомнила, что с 1 января у россиян появится возможность использовать электронные рецепты. Это позволит отслеживать лекарства.

Летом онлайн-ритейлеры говорили, что новая версия законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами учитывает интересы только аптечных сетей и просили спикера Госдумы Вячеслава Володина смягчить требования. Интернет-компании считают необходимым легализовать онлайн-торговлю рецептурными препаратами и разрешить доставку обычным курьерам, а не исключительно фармацевтам.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Интернет-торговле выписывают рецепт».