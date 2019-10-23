Украина перестала искать Тюрика

Киевский суд снял обвинения с российского вора в законе Владимира Тюрина (Тюрик). Украинские правоохранители заочно инкриминировали ему организацию убийства в Киеве в марте 2017 года экс-депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова. Защита господина Тюрина с самого начала называла выдвинутое Генпрокуратурой Украины обвинение «абсурдом, не требующим комментариев». Между тем авторитетного бизнесмена продолжает разыскивать Испания по одному из старых расследований.

Печерский районный суд Киева принял решение снять заочное обвинение с россиянина Владимира Тюрина, которого Генпрокуратура Украины до последнего времени заочно обвиняла в заказе убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Факт снятия претензий с господина Тюрина “Ъ” подтвердил его адвокат Сергей Беляк. «Я уже отправил ему сообщение об этом,— сказал господин Беляк.— Он мне ответил: "Наконец-то одна проблема разрешилась"». Дело в том, что Владимир Тюрин разыскивался не только Украиной, но и Испанией в рамках одного из давно идущих в этой стране расследований. Напомним, экс-супруга Владимира Тюрина, известная певица Мария Максакова, ранее также говорившая о его причастности к убийству, некоторое время назад публично признала, что была не права и извинилась перед бывшим мужем.

Денис Вороненков был расстрелян 23 марта в центре Киева. Киллер открыл по нему огонь возле отеля «Премьер Палас», куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ, Ильей Пономаревым. Украинские правоохранители выдвинули версию, что убийство заказал Владимир Тюрин по указанию ФСБ, а мотивом якобы стали месть за то, что экс-депутат выступил в качестве свидетеля по расследуемому в Киеве уголовному делу о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также личная неприязнь и желание отомстить госпоже Максаковой, вышедшей замуж за господина Вороненкова.

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Летом позапрошлого года украинские правоохранители задержали Ярослава Тарасенко и Александра Лося, которым инкриминировали непосредственное содействие киллеру Павлу Паршову (был убит охранником экс-депутата). Еще двух фигурантов — Ярослава Левенца и Юрия Василенко — объявили в розыск. Господина Василенко в феврале этого года пытались похитить в Москве, оба участника этой акции были задержаны.

С самого начала защита господина Тюрина называла предъявленное ему заочное обвинение «абсурдом, не требующим комментариев». Согласны с этой позицией оказались и украинские адвокаты, защищающие фигурантов дела об убийстве. Они указывали, что формулировки обвинения не содержат надлежащего изложения фактических обстоятельств совершения преступления, инкриминируемого господину Тюрину. В частности, не были указаны время и место его совершения, а также другие детали. В итоге суд с защитой согласился.

Юрий Сюн, Александр Александров