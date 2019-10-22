США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»

Министерство финансов США сняло ограничения с компании—владельца танкеров «Ямал СПГ» TC LNG Shipping L.L.C. , сообщил НОВАТЭК. Месяцем ранее из-за американских санкций, введенных против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании, «Ямал СПГ» лишился трети флота.

«Проект "Ямал СПГ" получил уведомление от TC LNG Shipping L.L.C., компании—владельца и оператора СПГ-танкеров ледового класса Arc7, что она более не является блокированной персоной в соответствии с правилами управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США»,— говорится в сообщении.

TC LNG — это совместное предприятие Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited. СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».

О том, как санкции США лишили «Ямал СПГ» части флота,— в материале “Ъ” «Российский СПГ атаковали рикошетом».