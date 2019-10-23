У Okko проверили регистрацию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения закона «О рекламе» в трансляциях английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу в онлайн-кинотеатре Okko. Служба считает, что сервис не имел права продвигать букмекерскую компанию «Олимп», не имея на тот момент свидетельства о регистрации СМИ. «Яндексу», ранее столкнувшемуся с аналогичными претензиями, удалось оспорить их в суде.

Управление ФАС (УФАС) по Москве рассмотрит дело о рекламе букмекерской конторы «Олимп» онлайн-кинотеатром Okko (входит в Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка) во время трансляций АПЛ, решение о передаче дела управлению принято на заседании ФАС 16 октября, сообщил “Ъ” представитель службы. Поводом для возбуждения дела стал рекламный баннер с надписью «"Олимп" — официальный спонсор трансляции на "Okko Спорт"», замеченный ФАС на сайте онлайн-кинотеатра 8 и 28 августа 2019 года. Реклама букмекеров разрешена только в зарегистрированных СМИ, а сайт okko.tv в их число не входит, говорится в решении ФАС о возбуждении дела от 16 сентября.

Как следует из реестра Роскомнадзора, сервис «Okko Спорт» получил свидетельство о регистрации СМИ в тот же день, когда возникли претензии ФАС,— 16 сентября. В компании утверждают, что эти события не связаны. «Заявление на регистрацию было подано заблаговременно, но ее получение затянулось из-за незначительных технических недочетов. Лицензия получена, чтобы освещать спортивные события и предоставлять доступ к их просмотру»,— заявили в пресс-службе Okko. В «Олимпе» на запрос “Ъ” не ответили. Как писал “Ъ” 10 июля, «Олимп» стал партнером трансляций АПЛ на Okko, что помогло сервису окупить покупку прав на них.

Прецеденты подобных претензий ФАС уже есть. В августе 2018 года московское УФАС возбудило аналогичное дело из-за рекламы букмекерской конторы «Фонбет» «Яндексом» на главной странице и в сервисах компании во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и в записях лучших моментов. 26 октября УФАС вынесло «Яндексу» предписание, которое компания в июле 2019 года оспорила в Арбитражном суде Москвы. Согласно материалам суда, «Яндексу», в частности, удалось доказать, что он показывал рекламу в рамках договора с «Первым каналом», которому оказывал «исключительно информационную поддержку продвижения видеоконтента», не владея правами на трансляцию. «"Яндекс" осуществлял показ рекламы в трансляциях спортивных соревнований в соответствии с требованиями законодательства. Данная позиция была поддержана судом»,— подтвердили в пресс-службе «Яндекса». В московском УФАС “Ъ” сообщили, что будут обжаловать решение суда в апелляции.

Нежелание видеосервисов и других ресурсов, зарабатывающих на трансляциях спортивных событий, регистрироваться в качестве СМИ может объясняться тем, что этот статус влечет за собой новые обязанности, считает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. В частности, возникает обязанность отчитываться об иностранных инвесторах, появляются ограничения по содержанию контента в соответствии с законом о защите детей от опасной информации, ужесточается контроль со стороны Роскомнадзора и ФАС, поясняет юрист.

«В крупных контрактах, как с Okko, букмекер не мог не обратить внимание на отсутствие лицензии СМИ. Однако, учитывая сумму потенциального штрафа от 100 тыс. руб., обе стороны, видимо, посчитали, что выгоднее начать рекламную кампанию, до того как Okko эту лицензию получит. Во времена, когда спортивные сайты еще не получили законного права рекламировать букмекерские конторы, они просто включали в стоимость рекламного контакта сумму потенциального штрафа»,— рассуждает основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян. Тот факт, что теперь спортивными трансляциями все чаще занимаются не только СМИ, но и крупные интернет-компании, не делает ограничения на рекламу букмекерских контор устаревшими, считает он. В России букмекерский бизнес рассматривается как комплементарная спорту отрасль, поясняет господин Шахбазян, а если убрать ограничения, деньги от букмекеров рассеются по другим каналам, и спорт будет получать меньше.

Валерия Лебедева