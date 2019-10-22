Три человека погибли при аварии на руднике «Норникеля» в Красноярском крае

В Красноярском крае на руднике «Таймырский», принадлежащем «Норникелю», произошла авария, сообщили в компании. По предварительным данным, погибли три человека, еще несколько — пострадали.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы. Как сообщил Reuters представитель компании, несмотря на произошедшее ЧП, рудник продолжает работать. По словам источника «Ъ», на объекте «ни завалов, ни пожара не было».

Как уточнили в компании, тела трех рабочих были обнаружены на глубине 1445 метров рудника.

После сообщения об аварии, обыкновенные акции ГМК «Норникель» начали снижение на 1,37% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии до 16082 руб. в ходе торгов на Московской бирже. «Таймырский» — это один из крупнейших активов компании

Рудник «Таймырский» входит в Заполярный филиал «Норникеля». Там добывается более 35% никеля от общего объема добычи горными предприятиями компании, меди — более 21%, кобальта — более 38%, металлов платиновой группы — более 15%. «Таймырский» считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте.

Евгений Зайнуллин, Ника Хуциева