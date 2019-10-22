Топ-менеджер ушел к конкурентам

Розничная сеть «Дикси» нашла себе исполнительного директора — им стал Игорь Плетнев, работавший до этого топ-менеджером X5 Retail Group. Ему придется добиться улучшения операционной деятельности ритейлера, который заметно отстает от своих конкурентов.

Бывший топ-менеджер X5 Retail Group Игорь Плетнев назначен главным исполнительным директором группы компании «Дикси». Об этом говорится в сообщении ритейлера. Информацию подтвердил представитель X5. По его словам, Игорь Плетнев в период работы в Х5 обязался в течение шести месяцев после увольнения не выходить на работу к компаниям-конкурентам. Назначение на должность исполнительного директора ГК «Дикси» урегулировано отдельным соглашением, детали которого сторонами не разглашаются. Сам Игорь Плетнев переадресовал вопросы в пресс-службу группы, там не смогли оперативно предоставить комментарий.

ГК «Дикси» управляет 2,3 тыс. одноименных магазинов формата «у дома», а также сетями «Виктория» и «Мегамарт». Основной владелец — президент ГК «Меркурий» Игорь Кесаев (занимает 35-е место в рейтинге Forbes с состоянием $3,2 млрд). По итогам первого полугодия 2019 года выручка компании выросла на 6% до 155 млрд руб., группа получила чистую прибыль в 2,2 млрд руб., и сократила общий долг на 6,2 млрд руб. до 29 млрд руб. По подсчетам INFOLine, доля рынка группы в 2018 году составила 2,1%.

Игорь Плетнев работал в X5 Retail Group c 2011 года. С 2013 года занимал пост директора по развитию торговой сети «Пятерочка». В 2018 году стал директором по развитию стратегических бизнесов.

Как писали «Ведомости», в конце сентября Игорь Плетнев покинул X5 Retail Group и перешел на работу в офис российского дистрибутора табака — компанию «Мегаполис». В «Дикси», как пишут «Ведомости», топ-менеджер займется сокращением операционных затрат, улучшение клиентского сервиса и ассортимента, а также на повышение доступности товаров в магазинах.

В августе появилась информация, что «Дикси» может возглавить Ольга Наумова — бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита». Представитель группы тогда опроверг сообщение. В середине сентября было объявлено о завершении объединения ГК «Дикси» с двумя другими торговыми сетями — «Бристоль» Игоря Кесаева и «Красное & Белое» Сергея Студенникова. Управлять всем розничным бизнесом стала холдинговая компания «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», созданная в мае 2019 года на Кипре.

Алексей Полухин