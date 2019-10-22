Крайне мало крайних

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) наблюдает резкое замедление выплат по страховым случаям. За девять месяцев рынок покинули 16 кредитных организаций, годом ранее — вдвое больше. Третий квартал оказался рекордным: так мало лицензий не отзывалось с начала 2002 года. В ЦБ указывают, что основные проблемы решены, а отзыв лицензий — не плановый процесс. Однако расслабляться банкирам не стоит, считают эксперты, в процессе дорасчистки с рынка могут уйти еще около 200 игроков.

АСВ опубликовало информацию о выплатах страхового возмещения в январе-сентябре. За три квартала страховые случаи наступили в отношении 16 банков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37 страховых случаев) количество страховых случаев снизилось более чем вдвое. При этом в третьем квартале, по оценкам экспертов, зафиксировано уникально небольшое число отзывов лицензий — четыре страховых случая. Размер страховой ответственности агентства по ним составил 6,3 млрд руб. перед 32,7 тыс. вкладчиков.

Собеседники “Ъ” среди банкиров называют результат самым низким с 2002 года, когда стартовала первая волна расчистки банковского сектора. И абсолютным минимум за три квартала со времен начала расчистки рынка при Эльвире Набиуллиной во главе ЦБ, стартовавшей в 2014 году. Всего с 1 января 2014-го по 1 октября 2019 года число действующих кредитных организаций по данным ЦБ сократилось на 469, до 454.

В пресс-службе ЦБ “Ъ” лишь заявили, что у него «никогда не было и нет плана отзыва лицензий»: «Банк России принимает решение об отзыве лицензии у банка в качестве крайней меры надзорного реагирования, когда банк окончательно утрачивает возможность восстановить финансовую устойчивость и очевидна угроза интересам кредиторов и вкладчиков».

Но эксперты уверены, что до конца расчистки далеко. По словам одного из собеседников “Ъ”, близкого к ЦБ, с рынка в ближайшие годы могут уйти еще около 200 кредитных организаций. В сентябре в интервью «РИА Новости» гендиректор АСВ Юрий Исаев отмечал, что «здоровье» российских банков за последние пять лет значительно улучшилось, но о полном излечении системы пока речь не идет. Эльвира Набиуллина также признавала: «Говорить о том, что выздоровление полностью произошло, пока нельзя: это объективная ситуация, слишком много проблем, рисков было накоплено внутри банковского организма».

Рейтинговые агентства также призывают не расслабляться. Так, в сентябре международное рейтинговое агентство Fitch предсказывало, что ЦБ продолжит очистку российского банковского сектора. По словам директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антона Лопатина, «какое-то время еще будет продолжаться очистка, и лицензии плохих банков будут продолжать отзываться».

Согласно прогнозу аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», сделанному в начале 2019 года, в этом году лишиться лицензий могут почти 60 кредитных организаций (см. “Ъ” от 31 января). «Мы по-прежнему ожидаем ускорения темпов расчистки сектора от неустойчивых игроков в последние месяцы 2019 года,— отмечает директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов.— Тем не менее с высокой вероятностью прогноз будет реализован не полностью». По его словам, прогноз агентства относительно числа дефолтов на горизонте года базируется на сопоставлении каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для рейтинговой категории. Это говорит о том, что в секторе сохраняется большое число игроков с низкой кредитоспособностью, которые пока не попали под крайние меры, заключает господин Беликов. «Большая часть нереализованных дефолтов просто накапливается и транслируется на будущие периоды,— уверен эксперт.— То есть здоровье сектора пока кардинально не улучшилось, просто политика регулятора по выводу неустойчивых игроков с рынка перешла в менее активную фазу».

Ксения Дементьева