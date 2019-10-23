Пиратский азарт

Новость об отключении в Нидерландах серверов сети доставки контента Moonwalk показалась многим одним из наиболее серьезных шагов в борьбе с пиратством в России за последние годы. Радость правообладателей легко понять: по данным исследований, Moonwalk предоставляла нелегальный контент примерно 80% российских пиратских площадок, которые вчера фактически прекратили работу. Но рапортовать о победе над пиратством в связи с этим пока рано. И дело не только в упорстве самих пиратов, пытающихся, несмотря на все преграды, сделать контент доступным для широкой аудитории,— просто у сложившейся схемы слишком много выгодоприобретателей.

Как ни парадоксально, но свою выгоду от пиратских площадок могут получать не только зрители, экономящие на билетах в кино и подписках на легальные сервисы, но и производители контента, например сравнительно малоизвестные. Без лишних маркетинговых затрат разместившись на таком ресурсе, они получают доступ к самой широкой аудитории. Немного времени и сарафанного радио — и вот продукт или актеры получают свою долю известности. А после этого ее можно монетизировать, ведя за собой аудиторию уже на легальные ресурсы.

К выводу о том, что «умеренное пиратство» может быть выгодно даже крупным правообладателям, пришли недавно исследователи Университета Индианы. Если вкратце, в исследовании говорится о том, что бесплатная альтернатива контенту по подписке выступает в качестве невидимой руки рынка, не позволяя отдельным производителям и дистрибуторам формировать монопольно высокие цены и подавлять конкуренцию.

Конечно, теория не всегда сходится с практикой, и с такими тезисами согласны не все. Но главное, что пока еще никто не похоронил онлайн-казино — основных спонсоров пиратства, по крайней мере на российском рынке. Они же с экономической точки зрения, похоже, и выступают основными его выгодоприобретателями. Многих видеоролики таких площадок перед просмотром фильма только забавляют, но очевидно, что какую-то долю целевой аудитории заманить им все же удается. Именно она и оплатит просмотр пиратского фильма для миллионов остальных пользователей, оставив в онлайн-казино свои средства, которые таким образом просто пройдут мимо правообладателей в чужие карманы.

Так что можно с уверенностью предположить, что даже сотни прикрытых пиратских площадок и сетей распространения контента вряд ли задушат бизнес нелегального видео, пока онлайн-казино продолжают процветать, даже будучи формально запрещенными в России. Пока в одних людях остаются азарт и жажда легкой наживы, другие смогут бесплатно смотреть любые кино и сериалы.