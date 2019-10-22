Бюджет возьмет тайм-аут

В январе-феврале 2020 года спортивные команды Нижегородской области могут получить кассовый разрыв при переходе на новую схему финансирования. Со следующего года по решению правительства региона клубы будут финансироваться напрямую из бюджета, а не за счет средств спонсоров, как это было ранее. Итоги конкурса на предоставление грантов чиновники планируют провести в феврале. Нижегородский парламент рекомендует правительству разыграть гранты до конца 2019 года и включить депутатов в состав комиссии, которая будет оценивать заявки команд.

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области опасаются, что профессиональные спортивные команды региона в начале 2020 года могут оказаться без средств. К такому выводу они пришли после выступления министра спорта Сергея Панова на заседании комитета по бюджету в региональном парламенте. Господин Панов сообщил, что конкурс на выделение грантов спортивным командам из бюджета региона будет проводиться в январе следующего года, а его итоги подведут в феврале.

Министр финансов Ольга Сулима добавила, что решать, кому достанутся средства, будет специально созданная грантовая комиссия. Напомним, ранее правительство области решило напрямую финансировать спортивные команды из бюджета, чтобы они были финансово подотчетны властям, и отказалось предоставлять льготы по налогу на прибыль спонсорам команд, за счет которых клубы существовали ранее. К такому решению привела череда скандалов, связанных с обнаруженными финансовыми дырами в бюджетах спортклубов и отсутствием отчетности.

Депутат Василий Суханов считает, что таким образом «в январе-феврале команды получают кассовый разрыв и безденежье». «Средства за 2019 год им уже выплатили, за 2020-ый – еще нет, так как нет законодательной базы для осуществления платежей. При этом некоторые из команд остаются без денег в самый разгар сезона», — возмутился депутат. «У команд есть еще спонсорские деньги, которыми можно покрыть эти кассовые разрывы. В предыдущие годы в январе тоже денег особо много не приходило, но команды существовали», – ответил Сергей Панов.

Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов предложил начать сбор заявок на получение грантов от спортивных команд: «Ничего не мешает это сделать. И как только бюджет будет принят (рассмотрение бюджета во втором чтении запланировано на декабрь), можно будет провести конкурс и решить вопрос с финансированием до конца декабря».

Депутат предложил подготовить документ о распределении средств между клубами в качестве приложения к проекту закона об областном бюджете на следующий год. Вице-спикер заксобрания Владислав Егоров подчеркнул, что депутаты на стадии рассмотрения бюджета должны понимать реальные потребности команд.

«Хотелось бы, чтобы при проведении конкурса были сохранены традиции консолидированного обсуждения распределения средств, чтобы не допускать перекосов и формирования привилегированных видов спорта и спорта, который будут финансировать по остаточному принципу», — добавил Василий Суханов. С ним согласился депутат Владимир Буланов, который предложил включить в грантовую комиссию депутатов, чтобы в ней не оказалось лоббистов одного вида спорта. Ольга Сулима пообещала представить депутатам на рассмотрение сметы, которые подготовят клубы к конкурсу грантов.

Депутаты приняли решение официально рекомендовать правительству Нижегородской области провести все конкурсные процедуры до конца 2019 года и предоставить информацию о финансовых потребностях команд заксобранию.

В ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород» и ФК «Нижний Новгород» на запрос “Ъ-Приволжье”, будет ли клуб финансово обеспечен в январе-феврале 2020 года, не ответили. В женском ХК «Скиф» сообщили, что «клуб, к сожалению, финансируется не в тех объемах, которые необходимы для успешного выступления основной команды, существования молодежной команды и детских отделений в городах, где тренируются юные спортсменки».

«Клуб не включен в бюджетное финансирование от минфина Нижегородской области на 2019 год. Думаем, что и в дальнейшем будем с нулем. При нынешней финансовой ситуации, при которой у клуба имеются значительные долги, вопрос стоит о том, нужно ли вообще развивать женский хоккей в Нижегородской области. Живем и верим, что правительство Нижегородской области нам поможет», – рассказал руководитель информационной службы ХК «Скиф» Николай Панченко.

Андрей Репин