МВД припомнили топорные эксперименты

Потерпевший по громкому уголовному делу экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина Александр Новоселов заявил иск к МВД России о компенсации морального вреда на 3,3 млн руб. В 2004 году Александра Новоселова милиционеры вывезли в лес и, угрожая топором, добивались признательных показаний о покушении на Олега Сорокина. Осужденные по этому делу бывшие оперативники Евгений Воронин и Роман Маркелов назвали иск мошенническим, поскольку потерпевший уже отсудил у них и государства сопоставимую сумму. С их доводами согласился Нижегородский райсуд, решение которого истец намерен обжаловать.

Подачу искового заявления в Нижегородский райсуд Александр Новоселов мотивировал тем, что руководство областного управления МВД было в курсе оперативного эксперимента 2004 года, но не предприняло никаких мер, чтобы противодействовать этому. Напомним, в 2004 году милиционеры Евгений Воронин и Роман Маркелов расследовали покушение на бизнесмена Олега Сорокина (глава Нижнего Новгорода с 2010-го по 2015 год), а господин Новоселов работал охранником вице-спикера регионального парламента Михаила Дикина, которого вместе с братом Александром подозревали в организации покушения на предпринимателя. Оперативники затолкали Александра Новоселова в иномарку Олега Сорокина и отвезли в лес, где силой выбивали из него показания на братьев Дикиных, угрожая отрубить ногу топором и стреляя из пистолета над ухом.

В 2006 году Михаила и Александра Дикиных осудили на длительные сроки за покушение на бизнесмена. А господин Новоселов обратился в Европейский суд по правам человека, который в 2013 году присудил ему €27,5 тыс. за бездействие российских властей в расследовании пыток. В марте 2019 года Нижегородский райсуд признал организатором похищения Евгения Воронина, соучастниками – Романа Маркелова и Олега Сорокина и обязал их выплатить господину Новоселову еще 2,1 млн руб. компенсации морального вреда.

Этим судебным решением истец и его представитель Сергей Шунин подкрепили свои доводы об осведомленности тогдашнего руководства МВД о противоправных действиях подчиненных. По словам подчиненных, докладная о проведении эксперимента заверена на тот момент сотрудником уголовного розыска Романом Маркеловым и подписана бывшим замначальника областного МВД Виктором Цыгановым. «Руководство МВД отвечает за действия своих сотрудников, и господин Цыганов знакомился с материалами оперативно-разыскных мероприятий. Он отлично понимал, что это был план похищения, когда похитили и силой отвезли в лес, где пытали», — заявили потерпевший и его адвокат.

В качестве другого аргумента они привели письмо за подписью начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Дмитрия Мирясова, направленное Александру Новоселову в августе. В нем господин Мирясов принес потерпевшему официальные извинения за следственный эксперимент, признав тем самым нарушение его прав. Таким образом, он признал противоправные действия со стороны милицейского начальства, настаивал господин Шунин. Поэтому компенсировать моральный вред потерпевшему должно еще и МВД в лице областного главка, заявили истцы.

Представители МВД и осужденных милиционеров назвали иск незаконным. Евгений Воронин и Роман Маркелов по видеосвязи из колонии назвали заявление мошенничеством и указали, что истцы злоупотребляют правом и вводят суд в заблуждение. По их словам, никаких подписей под оперативными материалами об эксперименте в лесу они не ставили, а сама справка о проведении разыскных мероприятий «непонятно откуда взялась». Бывшие милиционеры раскритиковали и письмо с извинениями начальника уголовного розыска Дмитрия Мирясова, который в бытность их работы был еще «простым оперком» и не вправе извиняться за весь уголовный розыск, поскольку это прерогатива начальника областного главка. Тем более, заявили осужденные, они никогда официально не числились в управлении уголовного розыска, а работали в отдельной структуре МВД. Более того, истцы не являются специалистами в уголовном розыске, поэтому кто и какие документы подписывал в управлении, судить не могут, добавили бывшие милиционеры.

Кроме того, ЕСПЧ признал оперативные мероприятия в лесу законными, а решение в пользу Александра Новоселова вынес в связи с неэффективным расследованием его заявления, отметили бывшие оперативники. Они негодовали, что таким образом потерпевший при поддержке «пятой колонны» в лице адвоката Комитета против пыток Сергея Шунина пытается заработать себе на жизнь.

В итоге ответчики доказали, что компенсация морального вреда уплачена потерпевшему в рамках уголовного дела Олега Сорокина, Евгения Воронина и Романа Маркелова в полном объеме (они заплатили по 1 млн, 600 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно). Суд согласился с доводами ответчиков и отказал Александру Новоселову в удовлетворении иска. Сергей Шунин сообщил “Ъ-Приволжье”, что намерен обжаловать решение суда.

Роман Рыскаль