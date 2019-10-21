Госдеп США: взрыв под Северодвинском произошел при подъеме «Буревестника» со дна

ЧП под Северодвинском, во время которого погибли семь человек, произошел во время поднятия ракеты «Буревестник» (Skyfall в классификации США), пролежавшей на дне моря около года, заявил в интервью газете The Washington Times помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.

«Причиной взрыва стал серьезный сбой у Skyfall. Произошла неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету со дна»,— сказал господин Динанно.

По его словам, причиной реакции стало то, что ядерное топливо перестало охлаждаться морской водой. Представитель Госдепа добавил, что ракета оказалась на дне море после неудачных испытаний, а выброс радиации не представлял угрозы населению.

Эта версия случившегося изложена в межведомственном заключении администрации США. Вашингтон решил понизить граф секретности информации, рассказать о ней союзникам и предоставить часть сведений общественности.

Господин Динанно заявил, что США беспокоит отсутствие «прозрачности» в связи с этим инцидентом. «Нас особенно беспокоит: во-первых, дезинформация; во-вторых, то, что она находилась на дне моря год; в-третьих, то, что их первой реакцией было сокрытие»,— сказал помощник госсекретаря.

Напомним, 8 августа произошел взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. В Росгидромете это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет.

После ЧП американские СМИ писали, что взрыв мог случиться при испытаниях прототипа новейшей ракеты «Буревестник».

О повышении радиационного фона под Северодвинском читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».