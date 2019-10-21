Пассажиры Qantas Airways долетели налегке

Заставляли отжиматься, запрещали спать, но вкусно кормили: пассажиры рейса Нью-Йорк—Сидней рассказали о рекордном перелете. Самолет Boeing 787 Dreamliner австралийской Qantas Airways находился в воздухе почти двадцать часов. 49 участников экспериментального рейса остались довольны, но им пришлось почувствовать себя подопытными. Что им пришлось испытать? И как прошел самый долгий перелет в истории? С подробностями — Иван Корякин.

Для кого-то перелет через Атлантику — уже испытание. Некоторые пассажиры вообще предпочитают принять определенное количество алкоголя, чтобы проспать как минимум половину девятичасового пути. А участникам эксперимента Нью-Йорк—Сидней предстояло провести в воздухе вдвое больше. Казалось бы, уже непросто, так еще и спать запретили.

Пассажиров сразу перевели на австралийское время, несмотря на то, что в Нью-Йорке был вечер, в салоне горел свет, и с этим приходилось мириться, рассказала одна из пассажирок в интервью телеканалу «Аль-Джазира»: «Они взбодрили нас, подняли с мест и отправили в хвост самолета делать зарядку. И даже танцевать макарену. Затем они включили очень яркий свет и долго не выключали. Потом 10 часов темноты, чтобы мы попытались уснуть».

Таких зарядок на протяжении 20-часового перелета было четыре. В пустом салоне эконом-класса пассажирам приходилось приседать и отжиматься, правда, вертикально. «Происходящее напоминало кабаре»,— писал журналист Bloomberg Ангус Уитли.

Зато кормили хорошо: вареные креветки с перцем чили и лаймом, китайская треска с жасминовым рисом — достаточно остро, чтобы не уснуть.

Летели бы экономом, было бы гораздо тяжелее, говорит пилот, руководитель центра «Летаем без страха» Алексей Герваш: «Я с трудом представляю, как можно в экономе сидеть 20 часов, например, в той компоновке, в которой он сейчас существует. Но я думаю, что они решат этот вопрос. У сингапурских авиалиний тоже есть длинный рейс из Сингапура в Нью-Йорк, и там весь самолет компонован под премиум-эконом. Премиум-эконом вполне себе нормально 17-18 часов переносится».

Только через семь часов после начала полета пассажиров накормили еще раз — теперь уже углеводами — суп с картофелем и сметаной и сэндвич с жареным сыром. После этого свет, наконец, выключили, что австралийский журналист Патрик Хатч сравнил с освобождением. Пилотам тоже было непросто: экипаж был под микроскопом, все обвешаны датчиками. Полученная информация теперь в руках физиологов, рассказал на пресс-конференции главный пилот Шон Голдинг: «Это был успешный и важный опыт, ведь мы проводили исследование, изучали влияние дальних полетов на нашу команду. Собрали много информации, ее будут изучать ближайшие недели и даже месяцы. И само расстояние более 16 тыс. км. Мы были в воздухе 19 часов и 16 минут. И мы с комфортом приземлились в Сиднее с запасом топлива еще на 70 минут. Это успех».

Boeing 787 Dreamliner заправил почти полный бак — 101 тонну топлива. Ради этого пришлось пожертвовать багажом — пассажиры летели налегке. Самолет был практически пустым, отмечает заслуженный пилот России Юрий Сытник, могли бы и дальше улететь: «Стоят два двигателя General Electric. Расход около пяти тонн.

Если там пассажиров немного было, то почему бы и не продержаться? Он может взять 120 тонн топлива. При расходе пять тонн в час топлива у него хватает на 24 часа».

«Морские свинки», как назвал участников эксперимента журналист Патрик Хатч, приземлились в Сиднее в районе восьми утра. В целом остались довольны, кто-то даже был готов повторить, лишь бы хватило сил и дисциплины. Но это они еще из Сиднея в Нью-Йорк без пересадки не летали.

Следующий экспериментальный полет из Лондона в Сидней Qantas Airways планирует выполнить в ноябре.