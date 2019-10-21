Главные новости к утру 21 октября

Во время учений «Гром-2019», финальным этапом которых руководил президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны. Атомный подводный крейсер «Рязань» осуществил один пуск МБР, а не два, как было запланировано.

Европейский союз готов дать Великобритании трехмесячную отсрочку решения по «Брекситу», если у премьер-министра страны Бориса Джонсона не получится провести соглашение через парламент. ЕС не примет этого решения до тех пор, пока не будет известно о достижении договоренностей по сделке в Палате общин. О «Брексите»

В Чили на протестах против повышения тарифов в метро в нескольких городах задержали 1462 человека. Более 600 человек задержали в столичном округе, в остальных городах — почти 850 протестующих.

Как стало известно “Ъ”, УВД по Юго-Западному округу столицы завершило расследование уголовного дела о неуплате налогов благодаря массовой установке в магазинах Москвы и Подмосковья контрольно-кассовых аппаратов с модифицированной программой. Благодаря изменениям в программном обеспечении злоумышленники, по версии следствия, либо передавали в налоговую инспекцию искаженные данные о покупках клиентов, либо вообще скрывали их.

Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина. По доступности газа для населения Россия занимает третье место среди стран Европы.

Как стало известно “Ъ”, ГВП добилась в апелляции отмены решения суда первой инстанции о возврате надзорному ведомству для устранения недостатков, перечень которых занял два десятка страниц, материалов резонансного уголовного дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве и реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарево.

О предстоящих 21 октября событиях — в анонсе “Ъ”.