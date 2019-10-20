СМИ: ЕС намерен предоставить отсрочку «Брексита» до февраля

Европейский союз (ЕС) готов дать Великобритании трехмесячную отсрочку решения по «Брекситу», если у премьер-министра страны Бориса Джонсона не получится провести соглашение через парламент, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, ЕС не примет этого решения до тех пор, пока не будет известно о достижении договоренностей по сделке в Палате общин. Если будет принято решение о проведении повторного референдума о выходе страны из союза, то решение могут отсрочить до июня 2020 года, пишет The Sunday Times.

Напомним, Палата общин не поддержала и не отвергла последнюю версию сделки по Brexit. Вместо этого она вынудила господина Джонсона просить у Брюсселя отсрочку по принятию решения. Формально он подчинился требованиям закона, но не поставил под письмом своей подписи.

К чему это привело — читайте в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».