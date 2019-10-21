Главные анонсы 21 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Москве с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. На переговорах планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, а также обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. О последних болгаро-российских переговорах

Черемушкинский районный суд Москвы начнет рассматривать иск городской прокуратуры к организаторам несогласованных акций 27 июля и 3 августа. Прокуратура намерена взыскать с оппозиционеров почти 5 млн руб. за то, что Росгвардии пришлось выделять дополнительные силы и средства на обеспечение порядка во время протестов. О сути иска

В Госдуме пройдут парламентские слушания законопроекта о домашнем насилии. О дискуссии о необходимости изменения законодательства

На учениях в Бресте (Белоруссия) российские и белорусские десантники приступят к отработке навыков форсирования водной преграды, десантирования личного состава и техники, проведения этапов боевой стрельбы. Учения завершатся 25 октября. Об учениях

В Лондоне суд проведет слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В США его обвиняют в сговоре с целью получения и распространения секретной информации и 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Об обвинениях и обстоятельствах задержания

В Канаде состоятся парламентские выборы. Лидер победившей партии станет премьер-министром страны. По данным опросов, сейчас лидирует правящая Либеральная партия под руководством премьер-министра Джастина Трюдо. О карьере и взглядах действующего премьер-министра