Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина

Наиболее доступный газ (отношение заработной платы к цене газа) в России — в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь жители на среднюю чистую зарплату могут купить немного больше 20 тыс. куб. м сетевого газа, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа. Наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях. Жители этих регионов могут купить менее 3 тыс. куб. м газа.

По доступности газа для населения Россия занимает третье место среди стран Европы.

По данным «Газпрома», менее 70% России обеспечено газом. Глава концерна Алексей Миллер пообещал президенту решить проблему за 10 лет.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Отопление мечется между газом и дровами».