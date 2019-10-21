Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина

Наиболее доступный газ (отношение заработной платы к цене газа) в России — в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь жители на среднюю чистую зарплату могут купить немного больше 20 тыс. куб. м сетевого газа, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа. Наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях. Жители этих регионов могут купить менее 3 тыс. куб. м газа.
По доступности газа для населения Россия занимает третье место среди стран Европы.
По данным «Газпрома», менее 70% России обеспечено газом. Глава концерна Алексей Миллер пообещал президенту решить проблему за 10 лет.
Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Отопление мечется между газом и дровами».
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