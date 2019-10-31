Новые голоса

Вместе с выходом этого номера «Инициатив» на сайте «Коммерсанта» запускается читательское голосование.

21 ноября мы будем уже во второй раз вручать серебряных и позолоченных журавликов за главные — на наш взгляд — достижения компаний, брендов и коммерсантов как частных лиц в культуре, экологии и благотворительности. Как и в прошлом году, выбирать лучших будет профессиональное жюри «Коммерсанта», но в каждой из категорий будет вручен читательский приз.

Определить лучших непросто. Многие проекты сложно сравнивать, ведь инициатива небольшой фирмы может быть сравнима с тем, на что тратят миллиарды крупные компании. По эффекту, по влиянию на общество. Как сказал один из наших героев Рубен Варданян : «Зло заметнее. Надо рассказывать про добро». Давайте воздадим должное добрым делам вместе.

Анна Минакова, Александр Щуренков, главные редакторы