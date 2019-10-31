«Зло заметнее, надо рассказывать про добро»

«Международная гуманитарная инициатива "Аврора", созданная от лица всех выживших во время геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива "Аврора" — это благодарность, воплощенная в действии»,— написано на сайте проекта «Аврора». Мы поговорили с его сооснователем Рубеном Варданяном о том, что это значит на деле.

Что бы вы назвали главным из сделанного за пять лет существования Гуманитарной инициативы «Аврора»? Какие промежуточные итоги можно подвести?

Во-первых, «Аврора» перестала быть не вполне понятным для армян проектом — это был непростой эксперимент. Нация и сама не находится в состоянии абсолютного процветания, так что объяснить, почему надо помогать кому-то еще, в сегодняшней ситуации было непросто.

Во-вторых, «Аврора» заняла свое достойное место на мировой сцене, стала одной из самых значимых премий в мире. На постсоветском пространстве вообще ничего подобного не создавалось.

Уникален сам подход, когда награда дается за выдающиеся заслуги, но лауреат может потратить только 10% средств на себя — все остальное он или она может передать гуманитарным организациям, которые хочет поддержать. Кроме того, проблема многих гуманитарных организаций в числе прочего и в количестве требований, которым должны соответствовать лауреат и его организация. Взять, к примеру, лауреата премии «Аврора» 2017 года Тома Катену: он хирург в госпитале в Нубийских горах Судана, какой у него может быть бэк-офис? Он не может предоставить нужную другим фондам отчетность, а они не могут дать ему денег. И не потому, что они бездушные бюрократы — просто деньги у них не свои, им тоже надо за них отчитаться. Если бы не «Аврора», его госпиталь просто закрылся бы, а это единственная больница в регионе, где проживает более 750 тыс. человек.

У вас каждый лауреат может передать $1 млн благотворительному проекту по своему выбору. Только одному?

Лауреат 2019 года Мирза Диннайи с сооснователями Aurora Prize Фото: Victor Boyko/предоставлено Aurora

Лауреат может выбрать до трех организаций и поделить деньги между ними. Вообще, все призы в мире — это о прошлом: ты добился чего-то в жизни, и тебя наградили. У нас в «Авроре» довольно многое связано с прошлым. Наша гуманитарная инициатива создавалась от лица всех армян, выживших во время геноцида в Османской империи, и в знак благодарности их спасителям. Геноцид — это о прошлом. Но мы хотели сделать премию, устремленную в будущее, поэтому придумали такую форму денежной награды.

Концепция «Авроры» сильно менялась?

Первоначально была совершенно другая концепция: мы хотели запустить сто проектов в тех странах, которые пришли на помощь армянам, спасавшимся от геноцида, но логистика оказалась слишком сложной. Да, у нас есть проекты в других странах. Например, в Потсдаме (Германия) мы восстанавливаем Гарнизонную церковь, имевшую большое символическое значение для протестантов. Мы делаем это в благодарность за спасение наших предков немецкими офицерами, рисковавшими собой и своим благополучием, поскольку в начале XX века османские власти осуществляли геноцид при пособничестве Германии. В 2016 году депутаты Бундестага ФРГ приняли резолюцию о признании геноцида армян, и я признателен им за это.

Мы не сразу пришли к идее премии, направленной в будущее, к тому, что лауреат не просто получает деньги на свой проект, но еще и может помочь другим. Но это стало новым и необычным опытом для наших лауреатов. Сегодня Гуманитарная инициатива «Аврора», действуя совместно с организациями, которые были выбраны лауреатами премии «Аврора», поддерживает 23 проекта в области здравоохранения, образования и оказания помощи беженцам уже в 15 странах мира. Люди привыкли искать деньги на свои гуманитарные проекты, а мы им предложили новую роль — тех, кто эти деньги дает. И получилось очень интересно: например, в прошлом году лауреатом премии «Аврора» стал Чжо Ла Аун, мусульманин-рохинджа из Мьянмы, где около 90% населения — буддисты. Одной из организаций, которым он передал деньги, стала Международная католическая комиссия по миграции (ICMC). Это объединение!

Том Катена, например, получил премию в 2017-м, и сейчас, в 2019-м, он был на церемонии вручения премии, участвует в «Авроре». Такое продолжение взаимодействия вы прогнозировали?

Во время вручении премии «Аврора» Фото: Victor Boyko/предоставлено Aurora

Поначалу мы вообще ничего такого не ожидали. Но сегодня не только лауреаты, но и финалисты премии «Аврора» продолжают участвовать в нашем движении и приезжают в Ереван на мероприятия «Авроры». Вот и в этом году приехали некоторые из них. Большинство героев «Авроры» не были известны в мире до премии, они также не были знакомы между собой, а теперь начали общаться, обмениваться опытом, помогать друг другу. И это тоже потрясающий результат.

В этом году появился форум «Аврора». Как пришла эта идея?

На это было три причины. Во-первых, у нас была премия, образовательные проекты в Дилижане и уникальная конференция, которую проводил Научно-технологический фонд Армении (FAST), и нам захотелось все эти мероприятия объединить, показав, что все эти проекты на самом деле образуют единую экосистему. Во-вторых, мы поняли, что надо дать людям почувствовать, что «Аврора» — всеобщая инициатива, начатая в Армении, но ставшая глобальной. Так мы запустили #AraratChallenge — международную краудфандинговую кампанию, призывающую всех присоединиться к движению «Аврора» и внести в проект свой вклад, пусть и небольшой, от одного доллара в месяц. Двенадцать долларов в год — небольшие деньги, но если инициативу поддержит миллион человек, то эстафета добра и благодарности в действии, которую символизирует «Аврора», будет продолжаться бесконечно. Третья причина заключается в наших иностранных гостях — это сотни выдающихся людей со всего мира. Собрать их всех вместе и привезти в Армению не так-то просто, а теперь они могут побывать и на церемонии вручения премии, и на форуме, и на многих других мероприятиях, приуроченных к «Авроре».

Какова основная тематика форума?

Прорывные и инновационные решения во всех сферах жизни. У нас было организовано более 50 разного рода мероприятий. Это и инновационный форум, на котором обсуждалось технологическое развитие, и образовательный форум, и культурные мероприятия. Одним из них, например, стало открытие восстановленной Верхней мечети Гоар-Аги в Шуши в Арцахе. В рамках культурной части форума также прошел кинофестиваль.

Лонг-лист и шорт-лист номинантов определяют эксперты, но изначальная подача заявок онлайн совершенно открытая. Сильно ли увеличилось количество заявок за годы существования премии?

Финалисты 2019 года Фото: Victor Boyko/предоставлено Aurora

В первый год мы получили несколько сотен заявок из 27 стран, и с каждым годом их поступало все больше. В этом году было подано 719 заявок из 72 стран.

Поначалу мы переживали, что количество героев в мире ограниченно, что практически все они будут вести проекты в Африке и тогда премия получится эдакой региональной. Но этого не произошло: с момента создания премии в 2015 году было прислано более 2,2 тыс. заявок на более чем 20 языках из 125 стран и выдвинуто 1399 уникальных кандидатов.

Процедура отбора такова: все поданные заявки делятся между 50 экспертами, причем одного и того же кандидата проверяют несколько экспертов. Так формируется лонг-лист, в котором может быть до 25 имен. Из этого списка отборочная комиссия составляет шорт-лист из трех-пяти финалистов. В отборочную комиссию входят лауреаты Нобелевской премии мира, бывшие лидеры государств, выдающиеся гуманитарные деятели, известные правозащитники и деятели науки и искусства. Проверки проводятся очень серьезно, и финалистов кроме всего прочего мы специально объявляем за несколько месяцев до премии, чтобы иметь возможность получить обратную реакцию от общественности.

— Вы заявляли, что премия будет вручаться восемь лет и это число было выбрано из-за восьми лет геноцида.

— Не совсем так. Мы будем вручать премию не менее восьми лет, и если за это время нам удастся превратить ее в долгосрочную инициативу и глобальное движение, то мы продолжим вручать премию и дальше.

Вы рассказывали очень личную историю про спасение вашего дедушки во время геноцида, когда ему было восемь лет. Насколько вообще в «Авроре» много личного и эмоционального?

Очень много. Это вообще все о личном, о каждом человеке. Премия про то, как избавиться от принятой на себя роли жертвы, как быть сильным, а для этого надо помогать другим, а не требовать от них помощи. Про то, что надо думать о будущем, а не жить прошлым. Про то, что нельзя быть равнодушным, нельзя выстроить высокую стену и отгородиться от проблем в других частях мира.

Что для вас означает «awakening humanity» — «пробуждение человечности», ставшее девизом «Авроры»?

Мы живем все же в светском мире, хотя и строим большое количество церквей, мечетей, синагог и других храмов, и прежние опоры нашей идентичности, поддерживавшие нас в прошлом, размылись. Прежде семья, идеологические убеждения или конфессиональная принадлежность служили нам однозначными ориентирами. Теперь же человек остался один на один с вопросами, кто он и зачем пришел в этот мир. Вот об этих человеческих ценностях мы и пытаемся говорить, побуждая людей быть гуманистами.

Лауреат 2017 года Том Катена Фото: Victor Boyko/предоставлено Aurora

В рамках «Авроры» есть и исследовательская часть с опросами, с исследованиями отношения к миграции в разных странах. Что они выявили?

Что ситуация в мире очень плачевна. Россияне, например, убеждены, что они принимают очень много беженцев, как и американцы, и англичане. У них вызывает большое удивление, что больше всего беженцев живет в Кении, Пакистане и Ливане.

Люди до сих пор воспринимают мигрантов как угрозу собственному благополучию, отношение к ним в целом очень негативное.

Лауреатом 2019 года стал Мирза Диннайи, основатель Luftbгucke Irak, расскажите о его проекте.

Я бы хотел подчеркнуть, что у нас не Олимпиада, нет выигравших и проигравших, нет призовых мест. Проекты всех трех финалистов уникальны по своему значению, и все они достойны того, чтобы о них знал весь мир. Мирза спасает своих соплеменников езидов, жертв войны в Ираке, эвакуирует женщин и детей с территории, которая находится под контролем ИГИЛ, и вывозит их на лечение в Германию. Он обеспечивает реабилитацию и поддержку езидкам, попавшим в рабство и пережившим пытки и насилие. После освобождения эти женщины сталкиваются с новой угрозой — ни общество, ни собственная семья не принимают их обратно.

Во время вручении премии «Аврора» Фото: Victor Boyko/предоставлено Aurora

Выбрать лауреата было невероятно сложно. Хорошо, что я не участвую в голосовании, я бы не смог сделать выбор. Все наши финалисты и лауреаты — герои. Именно поэтому я считаю, что важная миссия «Авроры» — сделать так, чтобы о них узнал весь мир. Ведь про бен Ладена знают все, а про Тома Катену, Мирзу Диннайи и им подобным — очень немногие. Зло заметнее, и потому надо рассказывать про добро.

Беседовала Анна Минакова