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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

“Ъ” изучил крупнейших налогоплательщиков в Черноземье

“Ъ” проанализировал налоговые поступления в регионах России в 2018 году. По данным ФНС, основными источниками налоговых поступлений в бюджеты субъектов являются налоги на прибыль организаций и на доходы физлиц — на каждый из них приходится около трети от общей суммы.

Заработки физлиц непубличны, но финансовая отчетность компаний подлежит публикации.

Какие компании являются крупнейшими налогоплательщиками в регионах Черноземья и какие суммы они перечисляли в бюджеты областей — в спецпроекте “Ъ”.

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