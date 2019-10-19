“Ъ” изучил крупнейших налогоплательщиков в Черноземье

“Ъ” проанализировал налоговые поступления в регионах России в 2018 году. По данным ФНС, основными источниками налоговых поступлений в бюджеты субъектов являются налоги на прибыль организаций и на доходы физлиц — на каждый из них приходится около трети от общей суммы.

Заработки физлиц непубличны, но финансовая отчетность компаний подлежит публикации.

Какие компании являются крупнейшими налогоплательщиками в регионах Черноземья и какие суммы они перечисляли в бюджеты областей — в спецпроекте “Ъ”.