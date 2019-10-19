На Кубани компания «Тандер» уступила роль крупнейшего налогоплательщика региона

Крупнейшим налогоплательщиком Краснодарского края по итогам 2019 года стало АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р». По данным Федеральной налоговой службы, организация уплатила 8,3 млрд руб. налога на прибыль. Таковы результаты исследования “Ъ”, в котором издание выявило крупнейших налогоплательщиков во всех субъектах РФ. Предыдущее исследование проводилось по итогам 2015 года, и тогда лидером на Кубани было АО «Тандер» (торговая розничная сеть «Магнит»), выплатившее 10,5 млрд руб. налога на прибыль. Напомним, что в 2018 году Сергей Галицкий продал «Магнит» банковской группе ВТБ.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», АО «КТК-Р» зарегистрировано в 1997 году в Новороссийске. Компания занимается транспортировкой нефти по трубопроводам. Генеральным директором является Николай Горбань. Принадлежит ряду компаний, в том числе казахстанским, североамериканским и кипрским. На 24% принадлежит Росимуществу.

В Республике Адыгея лидер по уплате налога на прибыль не изменился. Как и в 2015 году, в 2018-ом им является ООО «Картонтара» (129 и 200 млн руб. соответственно). Напомним, что налог на прибыль организаций является одним из ключевых источников налоговых поступлений в бюджеты регионов. Доля попавших в список “Ъ” компаний в объеме поступлений в консолидированные бюджеты достигает трети.

Михаил Лукашов