В Казани предложили назвать улицу именем Минтимера Шаймиева

Петиция против переименования улицы в честь президента России Владимира Путина в Казани появилась на портале Change.org. Ее автор Ландыш Гиззатуллина предлагает не менять название улицы Театральная, поскольку на ней находится Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Вместо этого она считает необходимым назвать одну из центральных улиц города именем первого президента Татарстана и госсоветника республики Минтимера Шаймиева. Документ адресован главе Татарстана Рустаму Минниханову, мэру Казани Ильсуру Метшину, администрации Вахитовского района и аппарату президента России.

По словам автора петиции, в расцвете Казани и Татарстана действительную роль сыграл господин Шаймиев. В частности, он поспособствовал увеличению «объема налогов, отправляемых Татарстаном в федеральный центр, благодаря которым была проведена Универсиада, а также другие мероприятия, увеличившие туристический поток в Татарстан», говорится в сообщении.

При этом автор петиции отмечает, что при Владимире Путине произошли «крах российской экономики, провальная пенсионная реформа и небывалые масштабы коррупции и обогащения отдельных семей в России». Также президент России сыграл роль «в нивелировании статуса государственного татарского языка».

Ранее сообщалось, что в аппарате президента Татарстана не исключили, что казанской улице действительно могут присвоить имя российского президента.

"Ъ-Казань"