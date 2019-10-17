Улице в центре Казани могут дать имя Владимира Путина

Улицу Театральная в центре Казани могут переименовать в честь президента России Владимира Путина. «В Казани есть улица, которая носит имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но нет места, которое бы увековечивало имя президента нашей страны, так много сделавшего для развития и процветания нашего государства»,— говорится в петиции на сайте change.org, адресованной президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Ее автор житель Казани Марат Халиков напоминает, что господин Путин «выделил деньги на празднование 1000-летия Казани и проведение в городе Универсиады, благодаря чему Казань совершила значительный рывок в развитии». Он отмечает, что улица Театральная «не носит имени других выдающихся личностей, а значит переименование не оскорбит чувства потомков».

В аппарате президента Татарстана не исключили, что казанской улице действительно могут присвоить имя российского президента. «Когда принимаются подобные решения, Рустам Нургалиевич всегда ориентируется на одно: инициатива должна исходить от людей. Давайте посмотрим, во что вырастет эта петиция»,— сказала сегодня на брифинге заместитель начальника пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Напомним, в 2014 году в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была переименована улица Эсперанто в центре Казани. Решение не обсуждалось с жителями улицы. Это вызвало возмущение общественности.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"