Подземные переходы в Ижевске могут отремонтировать за счет городского бюджета из-за отсутствия инвесторов

Три подземных пешеходных перехода в Ижевске планируют отремонтировать в 2020 году. Об этом на пресс-конференции заявил глава города Олег Бекмеметьев. По его словам, администрация продолжает поиск инвесторов, и если до конца первого квартала 2020 года бизнес не проявит интерес, ремонтировать переходы будет город за свой счет. Речь идет о подземных пешеходных переходах у остановок «УдГУ», «Электротехника в быту» и «Администрация Индустриального района»

«Поставил задачу до конца 2020 года отремонтировать подземные пешеходные переходы. Будем искать инструменты инвестиционного характера, если ресурс не найдется, будем рассчитывать на дополнительные доходы городского бюджета», - прокомментировал господин Бекмеметьев.

Ранее с предложением о реконструкции и дальнейшей эксплуатации подземных пешеходных переходов на администрацию города в этом году вышел потенциальный концессионер ООО «Аймедиа». Концессионер предлагал в течение двух лет отремонтировать подземные переходы, вложив порядка 13 млн руб. Окупить свои затраты инвестор планировал в течение 12 лет за счет размещения рекламы и предоставления мест в аренду для осуществления предпринимательской деятельности. Между тем, как отметил глава города, впоследствии расчеты показали, что финансовая модель не будет окупаемой. В результате было принято решение о невозможности заключения концессионного соглашения.

По его словам, сейчас прорабатывается механизм передачи переходов в аренду с инвестиционными обязательствами. Для этого необходимо провести оценку объема работ, которые могут быть выполнены на сумму арендной платы за три года. Однако и этот вариант у главы города вызывает сомнения. По расчетам на ремонт каждого подземного перехода требуется по 5 млн руб.