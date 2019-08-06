13 млн под землю

Три подземных пешеходных перехода в Ижевске могут передать в концессию на 15 лет. Инвестиционный совет города включил проект ООО «Аймедиа» в список приоритетных с условием внесения некоторых поправок. За два года потенциальный концессионер намерен провести реконструкцию сооружений стоимостью 13 млн руб. Члены инвестсовета отметили, что если появится конкурентное предложение, то концессионер будет выбран на конкурсной основе. У экспертов есть сомнения в целесообразности проекта при указанных инвестором сроках окупаемости 12 лет.

Проект концессии на подземные пешеходные переходы у остановок «УдГУ», «Администрация Индустриального района» и «Электротехника в быту»на инвестсовете Ижевска представило ООО «Аймедиа». Инвестор планирует за два года провести ремонтные работы на этих объектах, в том числе, модернизировать систему освещения, установить современные входные группы и камеры видеонаблюдения для безопасности пешеходов. Более того, на протяжении срока действия договора, т.е. 15 лет, концессионер будет обязан проводить текущие ремонтные работы и содержать переходы в надлежащем состоянии. Представители «Аймедиа» оценили вложения в сумму порядка 13 млн руб. Окупить затраты они планируют в течение 12 лет за счет размещения рекламы и сдачи в аренду площадей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аймедиа» было зарегистрировано в Ижевске в апреле 2019 года. Уставный капитал — 15 тыс. руб. В качестве видов деятельности указаны разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность рекламных агентств, изготовление печатных форм и ряд других. Владелец и директор компании — Руслан Галков, который до этого не занимался предпринимательской деятельностью и не возглавлял другие юрлица.

Член инвестсовета — председатель постоянной комиссии гордумы по бюджету Константин Котов отметил, что инвестор обозначил слишком долгие сроки для реконструкции трех объектов. По его мнению, полугода будет достаточно. При этом господин Котов считает, «чтобы навести порядок, должен быть хозяин, иначе истории с подтоплениями подземных переходов и выкрученными лампочками будут повторяться».

Заместитель председателя гордумы Ижевска Фания Федорова высказалась за то, чтобы проект был пропущен на следующий этап с учетом правок и доработок.

«Считаю, что нужно приступать к реализации концессионного соглашения, а не ждать, когда появятся деньги в городском бюджете. Сейчас эти переходы не безопасны»,— добавила госпожа Федорова.

Глава города Ижевска Олег Бекмеметьев подчеркнул, что на данный момент вопросов к проекту достаточно много и не на все есть ответы. «Нам надо решить сейчас — отклонен ли проект или мы вступаем в переговорный процесс с концессионером»,— объявил господин Бекмеметьев.

В итоге инвестсовет включил проект «Аймедиа» в перечень приоритетных для заключения соглашения. Далее после внесения правок, концессионное соглашение будет размещено на федеральном портале торгов и на официальном сайте города. «В течение 45 дней мы ждем альтернативное предложение, если оно поступает, мы идем на конкурс, если предложений не поступает, то администрация города заключает концессионное соглашение»,— разъяснил начальник управления экономики Дмитрий Загребин.

Ранее город уже пытался найти инвесторов для подземных переходов. В 2016 году с проектом концессии по переходам «УдГУ» и «Электротехника в быту» выходило потребительское общество «Оптовик», которое хотело построить на выходе капитальное торговое здание. Он реализован в итоге не был. Переход у УдГУ в 2014-2018 годах арендовало ООО «Аметист», однако оно не стало выполнять обязательства по содержанию перехода и прилегающей территории. В итоге, администрация Ижевска в июле 2018 года расторгла договор в одностороннем порядке. Пока подземные переходы находятся на содержании у муниципалитета.

Эксперты высказывают сомнения в рентабельности проекта, представленного «Аймедиа». За 13 млн руб. проще построить отдельное здание площадью около 700 кв. м с более высокой арендной ставкой, которое окупится быстрее. «Обычно прибыль в Ижевске с одного подземного перехода ежемесячно составляет 10–12 тыс. руб., которая будет появляться, прежде всего, от размещения рекламных мест. По предоставлению площадей в аренду, стоимость 1 кв. м начинается в районе 100 руб. и точки, расположенные в подземном переходе, по определению, не могут иметь высокий ценник на свою продукцию»,— рассказал руководитель риэлтерского агентства «Полезные люди» Юрий Паршиков.

Юлия Вахрушева