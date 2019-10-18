Губернаторов предложили вернуть в Москву

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сергей Иванов (ЛДПР) внес законопроект, который предполагает фактическое возвращение прежнего порядка формирования Совета федерации, разрешая губернаторам и главам заксобраний представлять в палате свои регионы. По мнению депутата, это повысит эффективность сенаторов и сократит бюджетные траты. В СФ отметили, что работа в органе федеральной власти не позволит губернаторам полноценно управлять регионом. Эксперты считают, что у власти нет задачи вновь перестроить механизм формирования верхней палаты, но инициатива позволит оценить реакцию элит на возможные политические изменения.

Механизм формирования Совета федерации уже несколько раз менялся: напомним, с 1993 по 1996 год сенаторы от регионов избирались на основе мажоритарной системы по двухмандатным избирательным округам. С 1996 по 2000 год в Совете федерации заседали губернаторы и главы законодательных органов власти регионов. С середины 2000 года порядок избрания сенаторов приобрел современный вид: сенатор от исполнительного органа назначается губернатором, сенатор от законодательного органа — заксобранием. В законопроекте депутат Сергей Иванов фактически предлагает вернуться ко второму варианту, дополнив его конституционной нормой, позволяющей президенту назначать до 10% сенаторов (не более 17 человек). Зарплаты будут начисляться только им, что, по расчетам депутата, позволит экономить свыше 1 млрд руб. ежегодно.

В беседе с “Ъ” Сергей Иванов сообщил, что пока не обсуждал законопроект с другими депутатами, но рассматривает его перспективы «позитивно»: «Например, Эдуард Россель (сенатор, экс-губернатор Свердловской области.— “Ъ”) предложение уже поддержал».

Парламентарий назвал СФ «домом престарелых для бывших губернаторов» и предположил, что главы регионов смогут оживить работу верхней палаты, так как лучше ориентируются в региональной повестке и больше заинтересованы в развитии субъектов.

Предлагаемые изменения приблизят избирателей к сенаторам, «поскольку в большинстве регионов главы избираются народным голосованием», считает господин Иванов. При этом, с его точки зрения, «лучший вариант существовал с 1993 по 1996 год, когда сенаторов избирали наряду с депутатами. Сейчас избиратели вообще не понимают, кто идет в СФ».

Верхняя палата не обсуждала идею смены порядка формирования СФ, сообщил “Ъ” председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас: «Отношение отрицательное. Заключение комитета тоже будет отрицательное. Прежний порядок соответствовал тому политическому периоду, сейчас многое изменилось». «Боюсь, коллега из Госдумы очень переживает, что за период председательства в Совфеде Валентины Матвиенко роль Совета федерации существенно выросла, как и роль отдельных сенаторов,— говорит господин Клишас.— Совет федерации стал влиятельной палатой регионов, все сенаторы работают на постоянной основе в различных комитетах, комиссиях, сочетая активную законотворческую деятельность с работой в регионе. Могу заверить коллегу Иванова, что роль Совета федерации и дальше будет расти».

Член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный сообщил “Ъ”, что существующий порядок избрания сенаторов «оправдывает себя»: «Я сам был председателем Новгородской областной думы и знаю, что губернаторам и главам заксобраний нужно постоянно быть в регионах, заниматься их развитием. В ином случае только на перелеты будет уходить огромное количество времени».

Господин Фабричный подчеркнул, что сенаторам необходимо вникать в повестку, а «не приезжать в Совфед, чтобы проголосовать неизвестно за что».

«Кроме того, верхняя палата выбирает судей Верховного суда, членов Счетной палаты и Генпрокуратуры. Этот выбор не должен быть зависим от региональных лоббистов»,— заключил сенатор.

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов сказал “Ъ”, что порядок формирования палаты, предлагаемый господином Ивановым, фактически восстанавливает тот, что был отменен после инаугурации Владимира Путина на первый президентский срок: «Тогда перед федеральным центром стояла задача выстраивания вертикали власти и ослабления влияния на федеральном уровне "региональных баронов". Губернаторов "равноудалили" из верхней палаты парламента под формальным предлогом недопустимости смешения исполнительной и законотворческой деятельности». Инициативу господина Иванова Александр Пожалов назвал «непроходной», но отметил, что она будет «полезна для власти как замер реакции политических и региональных элит на предлагаемые изменения». Изменение порядка формирования оживило бы работу верхней палаты, «но такой задачи сейчас никто не ставит», заявил “Ъ” глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов: «Совет федерации — это, скорее, бремя. По сути, с 2000 года СФ пребывает в замороженном состоянии, больше как источник статуса для его членов, нежели как полноценный орган власти». Эксперт добавил, что у законопроекта нет шансов перерасти в закон без политической воли, «а ее не просматривается».

Кира Дюрягина, Ангелина Галанина