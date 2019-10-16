Sukhoi Superjet ушел на второй круг из-за лис на взлетно-посадочной полосе в Барнауле

Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку АО «Авиапредприятие «Алтай» в связи с инцидентом, который произошел 18 августа в аэропорту Барнаула. Самолету Sukhoi Superjet-100 при заходе на посадку пришлось уйти на второй круг, поскольку на взлетно-посадочную полосу выбежали две лисицы.

Как рассказал “Ъ” первый заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Илья Сухоносов, разбирательство установило, что состояние периметрового ограждения аэропорта Барнаула в целом соответствует правилам «Требования авиационной безопасности к аэропортам». Однако рядом с тем местом, где обнаружены животные, под ограждением аэропорта в земле была выкопана яма, через которую возможно проникновение небольших животных. Директору АО «Авиапредприятие «Алтай» (собственник аэропорта Барнаула) прокуратура внесла представление о недопущении аналогичных фактов.

Константин Воронов